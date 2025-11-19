Este es el futuro para los universitarios españoles, después de graduarse según un estudio de la CYD

¿Cómo es la inserción laboral de los graduados universitarios españoles una vez terminan los estudios? Esa es la pregunta que la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha querido responder mediante el estudio 'La empleabilidad de los jóvenes en España 2025. ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?'.

El estudio resuelve que, a los 4 años de finalizar el grado, casi ocho de cada diez universitarios está trabajando, tienen un contrato indefinido y un salario medio de unos 31.000 euros. Eso sí, la inserción laboral inicial y el sueldo es mayor entre los estudiantes de las universidades privadas.

Sueldos más altos para los de las privadas

Según el estudio, el 58 % de los estudiantes de las universidades privadas trabaja al primer año de titularse frente al 49 % de las públicas, una tasa que se acaba equilibrando a los cuatro años, cercana al 76%.

La mayor diferencia se encuentra en el salario, ya que la base media de cotización anual es 3.561 euros más elevada en los egresados de las universidades privadas. Por otro lado, un dato que llama la atención es que al cuarto año de estar trabajando el porcentaje de indefinidos es tres puntos mayor entre los que provenían de las públicas.

Cuatro años después de la graduación, el 32,6 % de los titulados de las públicas registra un salario inferior a 24.000 euros, frente al 19,5 % de las privadas que lo recibe. Un 47 % de los egresados de universidades públicas supera los 30.000 euros mientras que en las privadas este porcentaje asciende al 63,7 %.

La brecha salarial de género no mejora: casi 2.300 euros de diferencia a los cuatro años en favor de los hombres. Ocho de cada diez varones tiene contratos indefinidos frente a siete de cada diez mujeres.

Las carreras con mejor y peor inserción laboral

En un momento de cierta incertidumbre debido al avance de la Inteligencia Artificial (IA), la mejor inserción laboral, si hablamos de los titulados de 2018-2019, se da en los estudios de Ingeniería industrial, Informática, Telecomunicaciones, o desarrollo de aplicaciones, con salarios de entre 36.000 y 38.300 euros; también en el área de salud y servicios sociales.

Destaca el campo de Medicina, con la mayor tasa de afiliación (94 %) y con la base media de cotización más elevada al cuarto año (41.839 euros) aunque solo el 2 % tiene contrato indefinido.

Por otro lado, la peor inserción laboral la sufren los estudiantes de las disciplinas del ámbito de las artes y humanidades, con una tasa de afiliación media de 63,5 % a los cuatro años de titularse y un sueldo de unos 27.185 euros, mientras que Educación destaca por tener la menor tasa de contratos a jornada completa, del 58 %.

Los campos con menor rendimiento en inserción laboral son Bellas Artes, Otras Lenguas Extranjeras, Historia del Arte, Geografía y Conservación y Restauración.

El estudio también refleja que son más los estudiantes de las privadas los que acaban como autónomos a los cuatro años de titularse: el 12 % frente al 6,4 % de las públicas.