Manresa podría quedarse sin carpinteros por la dificultad de incorporar aprendices

Los oficios tradicionales están en peligro porque cada vez hay menos profesionales que los ejerzan. Es el caso del sector de la carpintería, que vive una paradoja: mientras las empresas tienen dificultades para encontrar mano de obra, aumenta el número de jóvenes que quieren iniciarse en el oficio, pero que también encuentran obstáculos para acceder al mercado laboral.

Empresas del sector consultadas por Regió7 aseguran que tienen trabajo y que necesitan profesionales. Al mismo tiempo, los centros de formación han detectado un aumento del interés de los jóvenes por los estudios relacionados con la madera y el mueble. Por tanto, si hay trabajo y aumenta el interés de los jóvenes por el oficio, no debería haber falta de relevo generacional. Pero la hay. Empresarios y profesionales coinciden en que formar a un joven requiere tiempo y recursos, y reclaman más facilidades para poder asumir el coste de los primeros años de aprendizaje.

Centros educativos como el Institut Guillem Catà de Manresa ofrecen la posibilidad de cursar tanto un grado medio como uno superior de carpintería. Martí Tort, profesor del instituto, explica que «ha habido un aumento significativo del interés por el oficio». Este crecimiento, sin embargo, señala, no implica que todos los alumnos acaben completando los estudios. Una parte de los estudiantes abandona el ciclo después de descubrir que el oficio no es lo que esperaba o que no quiere dedicarse profesionalmente a él. Aun así, el centro constata que tanto las plazas del grado medio como las del grado superior se cubren más que hace unos años, un aspecto que valoran muy positivamente.

Aprendices del centro Guillem Catà haciendo actividades con madera. / Archivo particular

De las prácticas al taller

El problema, según los profesionales consultados por Regió7, aparece cuando el alumno termina la etapa formativa y debe convertirse en trabajador. Xavier Sala, actualmente jubilado, pero vinculado al sector de la madera durante muchos años a través de su negocio, Sala Tapissers, considera que el debate sobre la falta de carpinteros debe matizarse. «Todos dicen que les faltan carpinteros y el problema es que no encuentran el perfil que buscan», comenta.

Según él, un aprendiz necesita aproximadamente entre uno y dos años para adquirir los conocimientos y la autonomía necesarios para trabajar con garantías para la empresa. Durante este período, es evidente que su productividad todavía es limitada y la empresa debe asumir el coste del salario y de su formación. «Si buscas a un chico que acaba de salir de las prácticas, no puedes facturar ni el sueldo de convenio», afirma. Por este motivo, defiende que la incorporación de aprendices debería ir acompañada de ayudas que permitieran a las empresas asumir los primeros años de formación.

David Borregó, empresario de la calle Barcelona de Manresa y responsable de Fusteria i Decoració a Mida, coincide con esta situación. Se muestra muy satisfecho con los jóvenes que llegan de los centros educativos y considera que hay jóvenes con capacidad para incorporarse al sector, pero señala que el principal problema es económico y empresarial.

Borregó explica que la empresa debe invertir muchos recursos en un joven que todavía está aprendiendo el oficio, sin tener la garantía de que, después de meses de formación, decida continuar en él. «No puedes tenerlo de prácticas el viernes, cobrando cero, y el lunes contratarlo y que ya cobre lo mismo que un carpintero experimentado», señala.

Los profesionales del sector recalcan que la carpintería es un oficio que necesita tiempo de aprendizaje. Un joven puede llegar al taller con una base aprendida en el centro educativo, pero todavía necesita adquirir experiencia, autonomía y conocimientos específicos del día a día de la empresa. Esta misma situación se da en otros oficios como el de electricista, fontanero y tapicero, entre otros.

Un problema añadido

Tanto los carpinteros como los profesores destacan que las empresas se encuentran con aún más dificultades cuando los alumnos son menores de edad. En talleres donde hay herramientas y maquinaria potencialmente peligrosas, las empresas pueden enfrentarse a inspecciones y responsabilidades importantes en caso de accidente. Esto hace que algunos negocios eviten incorporar a menores o limiten las tareas que pueden realizar.

Una subvención como ayuda

Ante este panorama, la propuesta de los profesionales consultados es facilitar económicamente la incorporación de los jóvenes al mundo laboral.

Sala defiende que las empresas deberían poder disponer de una reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social durante los primeros años, mientras que Borregó considera que una bonificación le permitiría asumir más aprendices. «Si tienes una bonificación, podría contratar a más. Dos en vez de uno», afirma el empresario.

Tort también defiende que serían necesarias fórmulas específicas para facilitar la incorporación de los jóvenes. Considera que se podría establecer un tipo de contrato con mayores beneficios fiscales o reducciones de costes durante los primeros años.

A su entender, el problema no es necesariamente que los jóvenes no quieran formarse como carpinteros. El principal reto es conseguir que esta formación se traduzca en una incorporación efectiva al mercado laboral. «El problema más grande es que los carpinteros no encuentran gente. La única manera de encontrar posibles trabajadores son los alumnos en prácticas», concluye Tort.

Todo ello hace que el sector se encuentre ante una situación delicada: los centros detectan más interés por el oficio y las empresas aseguran que necesitan profesionales, pero el coste de convertir a un alumno en un trabajador plenamente autónomo puede frenar su contratación y obligar a depender de carpinteros que, tarde o temprano, se jubilarán.

Un hándicap añadido es que muchos hijos de profesionales que tienen un negocio en el sector de la carpintería no quieren continuar con él debido a las dificultades que implica mantenerlo, lo que complica todavía más encontrar un relevo que garantice el futuro de las empresas de carpintería.

El gremio de carpinteros tiene una alta demanda de trabajadores

El sector de la madera afronta un proceso de transformación. Así lo manifiestan Alfons Solé i Fallada, presidente del Gremi Fusta i Moble, y Lluís Gilabert i Corominas, presidente de Sector Fusta Catalunya, en el Anuario de la Madera 2026.

Solé define el momento actual del sector como un período de «trabajo y calidad». Destaca, al mismo tiempo, que los sectores de la madera y el mueble necesitan profesionales. Una demanda que convive con el reto de garantizar el relevo generacional del sector.

Gilabert considera que 2026 es «un momento clave» para la industria de la madera ante el avance de la descarbonización y la bioeconomía circular en Europa. El presidente de Sector Fusta Catalunya reivindica su papel como material estratégico y defiende que el sector debe avanzar hacia una producción más sostenible, eficiente e innovadora.

La digitalización es otro de los ejes que señala Gilabert, especialmente en ámbitos como la gestión forestal, la trazabilidad de la madera y el diseño.

Al mismo tiempo, reclama una mayor cooperación entre empresas, centros de investigación y administraciones para afrontar los cambios normativos y tecnológicos que están por llegar.

Noticias relacionadas

De este modo, el anuario dibuja un sector con demanda y oportunidades de crecimiento, pero que tendrá que afrontar al mismo tiempo la necesidad de profesionales y una profunda adaptación a los nuevos modelos de producción y sostenibilidad.