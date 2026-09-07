Eva Matsa, maestra: "Hay cosas que se han normalizado en la vuelta al cole pero no tienes por qué aceptar"

Tras un largo verano, la vuelta al cole ya ha llegado, y con ella, también el regreso a la rutina. Para muchos niños, este inicio de curso suele ser un momento especialmente difícil, pues vuelven a los hábitos del día a día que han dejado de lado durante el verano. Este comienzo resulta todavía más complicado para los más pequeños, quienes experimentan esta aventura por primera vez sin entender del todo bien por qué sus padres los dejan a cargo de otras personas.

Esta ansiedad por separación no solo afecta a los más pequeños, sino también a los padres, a quienes no le resulta nada agradable despedirse de sus hijos entre llantos y rabietas. Es cierto que, a lo largo de los años, se han ido adoptando diferentes medidas para facilitar este momento, pero estas no funcionan igual para todos. Es por ello que la maestra Eva Matsa ha publicado un vídeo en redes sociales recordando que hay "cosas que se han normalizado, pero que no tienes por qué aceptar".

"No es capricho, es cuidar el vínculo"

En primer lugar, la profesora explica que la creencia de que "la buena adaptación se mide por si llora o no" queda muy lejos de la realidad. En este sentido, lo que pretende aclarar la docente es que "llorar mucho o llorar poco no indica mejor o peor adaptación; lo que de verdad importa es que, al final del proceso, nadie se quede llorando: ni al entrar ni al despedirse".

En muchas ocasiones, los padres necesitan entrar a la clase junto al niño, acompañándolo en el proceso para que sepa que no está solo. Sin embargo, se ha extendido la creencia de que es una práctica que provoca más sufrimiento en el pequeño, cuando realmente "la práctica de acompañar dentro del aula los primeros días está avalada por la pedagogía de la adaptación", recuerda Matsa. Así, añade de forma tajante: "No tienes por qué aceptar que te digan que no entres al aula 'para que no sufra'. No es capricho, es cuidar el vínculo mientras se construye la confianza en el nuevo espacio".

"No hay prisa que valga"

Lo siguiente que la profesora intenta aclarar es que el periodo de adaptación escolar debe ser un proceso flexible y centrado en las necesidades emocionales de cada niño, y no debe regirse por el "cuanto antes se acostumbre, mejor". Tal como afirma la maestra, "no hay prisa que valga". Así pues, según sus propias palabras, "una adaptación bien hecha respeta el ritmo de cada pequeño, no un calendario estándar de una semana y ya".

Por último, Matsa explica que dentro de este proceso hay tres conceptos completamente nuevos para el pequeño que entra al colegio por primera vez, y que necesita entenderlos y adaptarse a ellos a la vez que aprende sobre la 'separación' con sus padres. "Merece la pena descubrirlos con calma", afirma sobre estos tipos vínculos. Se trata del acompañante (educador), los compañeros y el espacio. "En la medida de lo posible, démosle tiempo a construir los tres y no solo a superar la separación", insiste Matsa.

"Bienvenidos a una de las épocas más 'trambólicas' del año"

En definitiva, adaptarse al colegio es un proceso difícil, sobre todo para los que experimentan su primera vez en una clase, pero para ello los padres necesitan ser conscientes de que "la adaptación no va de separarse rápido: va de construir vínculo". Asimismo, también deben tener en cuenta que cada niño es diferente y para cada uno funcionará un método distinto. Tal como explica la maestra, no tienen por qué aceptar algunas de las actitudes y prácticas que se han normalizado.

"Bienvenidos a una de las épocas más 'trambólicas' del año", concluye Matsa sobre la vuelta al cole tras recordar algunas de las creencias más recurrentes que no hay por qué aceptar. Al mensaje de bienvenida, añade: "Me hace feliz pensar que cada vez más centros se centran en el vínculo y no la separación. Que se preocupan por el bienestar del niño y de la familia y respetan los tiempos que se necesitan".