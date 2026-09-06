Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tributo Metropolitano BarcelonaPizzería BarcelonaBarçaLeonor universidadSeatCeutaManresaViajes ImsersoAitana BonmatíArnau vive aislado en la montaña
instagramlinkedin

Crianza

5 faltas de educación que también necesitan aprender los hijos, según la psicología

Javier de Haro, psicólogo experto en educación: "Seis señales de alarma que tu hijo tiene que conocer para socializar con otros niños. Cuanto antes las aprenda mejor"

Familias que se resistían a dar el primer móvil a sus hijos acaban cediendo al llegar a 1º de la ESO: "Me lo he comido con patatas"

Una persona mirando el reloj mientras espera a otra.

Una persona mirando el reloj mientras espera a otra. / Pexels

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El psicólogo Javier de Haro ha compartido una reflexión en redes sociales sobre algunas conductas que son faltas de respeto, pero que a menudo, probablemente por su apariencia inofensiva frente a insultos, humillaciones u otras muestras de desprecio, no se les concede la importancia que merecen.

Por ello, el especialista recuerda cinco comportamientos que "se nos suelen pasar" y que hay que inculcar a los niños: "Enseñar educación a nuestros hijos es un regalo para quienes tienen a su alrededor, pero sobre todo para ellos mismos", comienza explicando. "Pero no se trata de regalarlo una vez, ni tampoco de envolverlo solo con palabras; se siembra cada día, con pequeños gestos cotidianos de empatía, de respeto y de humildad", añade.

La impuntualidad

La impuntualidad

En el momento en que alguien acude a un encuentro con otra persona, ambos han dejado de hacer alguna actividad o de estar en compañía con otras personas por compartir ese momento juntos. Por tanto, que llegue tarde y el tener que esperar al otro como norma genera en la mayoría de casos malestar. Por esta razón, la impuntualidad está entre las primeras faltas de educación que necesitan aprender los hijos. Si bien es cierto que llegar tarde no responde a una decisión o hay voluntariedad detrás, no es un factor que justifique este comportamiento, tal como denuncia el autor del vídeo: "Llegar tarde de forma habitual es quitarle tiempo a los demás", zanja De Haro.

El desorden

El desorden

En segundo lugar, tener los espacios comunes desordenados también puede considerarse una falta de respeto: "Cuando dejamos los espacios comunes desordenados, convertimos nuestro problema en el problema de los demás", señala el especialista. Además, el desorden constante puede convertirse en una carga emocional para quien siempre termina haciéndose responsable de solucionarlo; no se trata solo de limpiar, sino del cansancio mental de ver que mientras se intenta mantener todo en orden, el responsable lo perciba como una cuestión ajena.

Interrumpir constantemente

Interrumpir constantemente

l siguiente punto pone el foco en interrumpir una conversación para contar su punto de vista o para cambiar de tema, un comportamiento que resulta en una falta de respeto hacia el resto de participantes de la conversación: "Cortar todo el rato a alguien cuando habla es dejarle ver que lo suyo importa menos que lo nuestro". Esto no solo genera una sensación de invasión del espacio personal, sino que "muchos malentendidos surgen porque no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para contestar", asegura De Haro.

Ser desagradecidos

Ser desagradecidos

Es cierto que no es necesario dar las gracias una vez tras otra, pero ser agradecido es una conducta imprescindible que, según De Haro, deben aprender los hijos: "No se trata solo de dar las gracias, sino de reconocer el tiempo, el esfuerzo, el cómo nos hacen sentir, y cuando el no dar las gracias se normaliza damos el primer paso para dejar de valorar lo que tenemos", explica el psicólogo. De esta forma, no agradecer a alguien cuando te ofrece su ayuda también incurre en una falta de respeto que, a su vez, demuestra desinterés emocional, ausencia de reciprocidad, egocentrismo e, incluso, manipulación.

No atender a quien nos habla

No atender a quien nos habla

Por último, ignorar a una persona mientras habla no solo rompe por completo la comunicación, sino que también demuestra una falta de educación y de consideración hacia el tiempo y los sentimientos del otro. Y es que la escucha, como otros gestos de interés, es una muestra de respeto que valida a la otra persona, fortalece los vínculos y evita malentendidos. "Mirarle, llamarle por su nombre o hacerle sentir que nos interesa lo que nos cuenta es decirle 'me importas', pero estar pendiente de otras cosas mientras nos habla es decirle 'no eres mi prioridad'".

De todas formas, reconoce el autor del vídeo, es completamente normal llevar a cabo alguna de estas conductas de forma puntual: "No pasa nada, pero cuando se convierte en la norma y cuando se repiten una y otra vez, ahí hay un problema". En este sentido, "la buena educación de nuestros hijos no solo se encuentra en las palabras: está en cómo fomentamos la empatía en nuestro ejemplo y en la importancia que le damos a la convivencia con los demás".

"Pesa mucho más lo que nos ven hacer"

Finalmente, De Haro concluye que la educación en los hijos es algo que "sembramos cuando damos la importancia que realmente tiene a la convivencia, al pensar también en el prójimo y, especialmente, con el ejemplo que les damos. Pesa mucho más lo que nos ven hacer, cómo tratamos a los demás, cómo cuidamos las cosas o cómo reaccionamos cuando nos equivocamos que todas las palabras que les podamos decir".

Noticias relacionadas y más

A esto, añade: "Lo mejor de todo es que cuando le enseñamos a nuestro hijo a llegar a su hora, a dejar las cosas en su sitio, a escuchar sin cortar, a dar las gracias de verdad o a prestar atención a quien le habla. No solo le estamos enseñando a llevarse mejor con los demás, también a que aprenda a darse cuenta cuando alguien no hace eso mismo con él. Y ahí, sin que nos demos ni cuenta, empieza también a aprender a poner límites, a respetar y a hacerse respetar".

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un bombero ayudó a que naciera y 22 años después recorrió 1.000 kilómetros para estar en su graduación: 'Tenemos un vínculo muy especial
  2. Catalunya subasta 21 pisos e inmuebles procedentes de herencias intestadas: 'Lo recaudado revertirá en la sociedad
  3. El padre de la niña fallecida en Alzira (Valencia): 'El pilar aplastó a mis hijos, fue horrible, no parecía real; esto no se puede superar
  4. La nueva ley de residuos de Catalunya no obligará a implantar el puerta a puerta ni los contenedores inteligentes hasta 2030
  5. LISTA | Estos son los 21 pisos e inmuebles sin heredero legal que subasta Catalunya
  6. Lotería Nacional hoy, en directo: resultados y comprobar números del Sorteo Extraordinario de Septiembre
  7. Un hombre de unos 40 años muere ahogado tras saltar de un ferry entre Cambrils y Salou
  8. Herido crítico un hombre tras saltar desde un cuarto piso después de apuñalar a tres personas en Barcelona

5 faltas de educación que también necesitan aprender los hijos, según la psicología

5 faltas de educación que también necesitan aprender los hijos, según la psicología

Los cambios sociales desbordan el sistema educativo: "La escuela funciona con el imaginario de una sociedad que ya no existe"

El parón estival pasa factura a la competencia matemática de los alumnos: el 'efecto olvido' equivale a un mes de clase

El parón estival pasa factura a la competencia matemática de los alumnos: el 'efecto olvido' equivale a un mes de clase

La maestra del Bages que enseñó a leer a su abuelo (antes de entrar el Govern)

La maestra del Bages que enseñó a leer a su abuelo (antes de entrar el Govern)

Marta Pujadó, profesora: "La realidad social ha cambiado profundamente, pero la escuela es prácticamente la misma"

Marta Pujadó, profesora: "La realidad social ha cambiado profundamente, pero la escuela es prácticamente la misma"

Catalunya refuerza la atención a la educación especial

Catalunya refuerza la atención a la educación especial

El Govern destinará 257M a la renovación de las aulas

El Govern destinará 257M a la renovación de las aulas

Orientaciones para un uso controlado de la IA en las aulas

Orientaciones para un uso controlado de la IA en las aulas