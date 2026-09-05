Orientaciones para un uso controlado de la IA en las aulas
El Govern recomienda que los menores de 14 años no utilicen de forma autónoma las herramientas de inteligencia artificial generales, mientras que los mayores deberían hacerlo bajo autorización
X. D.
La tecnología avanza de manera imparable, pero eso no quiere decir que su evolución coincida con los propósitos educativos. De hecho, puede ser más bien al contrario. Por eso, el Govern puso en marcha el año pasado el Plan de Digitalización Responsable, con el fin de reorientar la presencia de la tecnología en los centros educativos y garantizar un uso más saludable, pedagógico y adaptado a la edad del alumnado. Y si el año pasado la medida más llamativa fue la prohibición del uso del móvil durante toda la etapa de educación obligatoria, este curso la vista está fijada en la utilización de la inteligencia artificial.
En este sentido, se ha preparado un documento donde se establecen toda una serie de orientaciones generales sobre el uso de la IA en las aulas dirigidas al alumnado, al profesorado, a los centros educativos y también a las familias. El objetivo es adaptar la escuela catalana a una realidad donde la inteligencia artificial generativa está cada vez más presente y, a la vez, aportar un enfoque crítico, ético y humanista a su uso.
Menores de 14 años
Así, por ejemplo, se recomienda que el alumnado menor de 14 años no utilice de forma autónoma las herramientas de IA de propósito general, es decir, aquellas que no están diseñadas específicamente para entornos educativos. Y en el caso de los estudiantes de 14 a 18 años apuntan a la necesidad de hacerlo bajo autorización de la familia.
También marca la importancia de respetar las prohibiciones europeas relativas a su uso, como la identificación biométrica, la extracción de rostros, la explotación de vulnerabilidades o la inferencia de estados emocionales en entornos laborales o educativos. Pensando en los propios centros educativos, las nuevas directrices marcan la conveniencia de establecer un grupo de trabajo en el propio centro que elabore una propuesta para la incorporación de la IA. Todo ello unido a un plan de formación para el claustro y formación continua a los docentes sobre el uso de herramientas de IA con finalidades pedagógicas.
Uso de la IA en el TR
En los últimos años se ha detectado un notable incremento del uso de la IA en los Treballs de Recerca (TR) que se comienzan a trabajar en primero de Bachillerato y se presentan al curso siguiente. En este ámbito, se señala que el alumnado puede utilizar la inteligencia artificial, pero debe verificar siembre las aportaciones de la IA, es decir, revisarlas, contrastarlas y reformularlas con criterio propio. Y luego, documentarlas y hacerlas constar en el trabajo escrito. A su vez, las orientaciones remarcan la importancia de la defensa oral del TR, que permite verificar la autoría, la comprensión profunda y la capacidad de razonamiento del estudiante.
Se trata de un nuevo paso para establecer un marco estable que permita avanzar hacia una digitalización más crítica, segura y equilibrada, que refuerce la competencia digital del alumnado sin comprometer su bienestar ni la calidad del aprendizaje. El Plan de Digitalización Responsable, además de la retirada de los móviles de las aulas, ya estableció el curso pasado la retirada progresiva de las pantallas y tabletas en educación infantil, con el objetivo de priorizar el juego, la manipulación y las interacciones presenciales en una etapa clave del desarrollo, evitando la sobreexposición digital a las que están sometidos los menores.
En cuanto a primaria, el Plan detalla que los ordenadores portátiles individuales no se introducirán hasta sexto curso, para evitar que los dispositivos digitales sustituyan prematuramente materiales y dinámicas de aprendizaje que favorecen la atención, la motricidad fina y la comprensión lectora. Por eso, cada vez más escuelas apuestan por dar un paso atrás y recuperar el papel, la escritura a mano y, en algunos casos, los libros de texto físicos, que se combinan con las herramientas digitales de una manera más equilibrada.
Plan para mejorar las habilidades lectoras
Con el fin de mejorar la comprensión y fluidez lectora del alumnado catalán, el Departament d’Educació i Formació Professional refuerza este curso la Xarxa de Competència Lectora, una iniciativa pensada para mejorar las habilidades lectoras en los centros educativos mediante la puesta en común de buenas prácticas, materiales y estrategias metodológicas. Así, la red contará esta temporada lectiva con más de 671 centros, lo que supone un incremento de 136 respecto a los disponibles el año pasado. A su vez, cuenta con 105 docentes de apoyo para trabajar, entre otros aspectos, el vocabulario y la fluidez lectora durante la etapa obligatoria, con especial incidencia en la educación primaria. Todo ello gracias a una dotación de 6,6 millones de euros.
Asimismo, refuerza el Plan para el Fomento de la Ciudadanía Democrática y Conciencia Global mediante nuevos materiales didácticos, formación del profesorado y el trabajo con la memoria vida del país como base para la formación democrática.
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