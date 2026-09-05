La maestra del Bages que enseñó a leer a su abuelo (antes de entrar el Govern)

Antonio, como una parte de la población de su generación, empezó a trabajar cuando todavía era un niño. En Cataluña y en el conjunto del Estado había ciudadanos de extracción modesta que en el primer cuarto del siglo pasado no podían ir a la escuela y así transcurrían los años, sin que supieran leer ni escribir. Cuando una de las nietas de Antonio, nacida en la década de los ochenta, volvía a casa después de haber estado en el colegio en Manresa, enseñaba al abuelo todo lo aprendido durante la jornada. En el momento en que empezó a introducirle en la instrucción más elemental, la alumna tenía diez años. Fue esa niña quien hizo posible que Antonio escribiera su nombre por primera vez.

Aquella estudiante sostiene en el presente que, sin darse cuenta, su abuelo le «regaló» una de las lecciones más decisivas que pueden recibirse: «El derecho a la educación no tiene edad», recalca. «Nunca es tarde para aprender -añade-, porque éste es un acto de dignidad». La nieta de Antonio es la directora de los Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament d' Educació i Formació Professional (FP) de la Generalitat, Saray Gómez, y ayer compartió este recuerdo con decenas de personas que, en la actualidad, se encuentran casi en el vacío académico en el que estaba su abuelo hace más de tres decenios.

Se trata de internos de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, que están matriculados en el centro educativo de las instalaciones, Carme Karr, mientras cumplen sus condenas de reclusión. Gómez se sinceró hasta este extremo porque su vínculo profesional y, sobre todo, emocional con este equipamiento va mucho más allá de lo que puede preverse por su función pública. Trabajó allí durante 13 años y llegó a ser directora. Saray Gómez destacó durante el acto organizado por Educació que, gracias a Antonio, entendió que educar “no consiste sólo en transmitir conocimientos, sino que principalmente es construir relaciones”.

"Aún hoy sigo pensando que esta es la grandeza de nuestra profesión", subrayó ante los asistentes, entre los que también estaban funcionarios, miembros del equipo de la cárcel y cargos de la Conselleria. Otra «inquietud personal» le acercó al mundo penitenciario, como confesó en su discurso. En este caso, el punto de partida es igualmente el de destino: «Detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada».

«Detrás de cada persona hay una historia que merece ser escuchada»

Su convicción es que hay que intentarlo aunque la formación «no cambia inmediatamente las circunstancias». Lledoners ha sido noticia en los últimos meses por varios incidentes entre reclusos, ataques de penados a empleados, incautaciones de drogas e intervenciones de teléfonos móviles introducidos ilegalmente en el complejo o, incluso, un conflicto entre el director y una funcionaria, sucesos que han incrementado la frecuencia y la intensidad de las denuncias de los sindicatos.

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Mucho antes de que se desatara esta serie de problemas, Saray Gómez mantuvo una conversación con la directora general d' Educació al llarg de la vida de la Generalitat, Gemma Verdes, sobre la conveniencia de planificar sesiones como el encuentro de ayer en Sant Joan de Vilatorrada, con docentes y alumnos adultos. «Soy maestra y tengo una profunda vocación social. Los cargos nos dan responsabilidades, pero es el oficio el que nos define», remachó antes de los aplausos.