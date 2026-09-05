Catalunya refuerza la atención a la educación especial

La integración y el respeto a la diversidad de los alumnos en los centros educativos es uno de los ejes centrales del paquete de medidas que ha puesto en marcha el Departament d’Educació i FP de cara al inicio del curso 2026-2027. El objetivo es incorporar nuevas herramientas que refuercen la acogida, la detección de necesidades de aprendizaje, la atención educativa y el bienestar del alumnado.

El nuevo curso comienza con 1,6 millones de estudiantes y 94.422 profesionales en los centros. De este conjunto, se han incorporado 531 nuevas plazas para personal de atención educativa y escuela inclusiva, lo que supone un total de 2.141 profesionales. Es una apuesta clara de la Generalitat para ampliar el acompañamiento a los alumnos y para dar respuesta al reto de la diversidad en las escuelas e institutos.

Además, para facilitar su trabajo en las aulas de acogida, la ratio máxima se limita a 18 estudiantes por docente. También se duplican las aulas intensivas, que pasan de 27 a 45. Y se incorporan 50 dotaciones en la Formación Profesional básica y 50 más para dar apoyo lingüístico al alumnado que deja el aula de acogida y continúa necesitando acompañamiento.

Otra de las principales novedades de este curso es la creación de nuevas plazas para el alumnado con necesidades especiales, con 204 nuevas admisiones en estos centros, lo que equivale a hasta 80 grupos más que el año pasado, con una inversión de 6,3 millones de euros. Asimismo, se crean tres nuevos centros bilingües de lengua de signos catalana y lengua oral, ampliando hasta cuatro la oferta educativa de este tipo, con un centro en cada demarcación. La intención es que el alumnado sordo pueda desarrollar sus competencias en un entorno más especializado.

Se extiende el programa APPA

Una de las medidas más destacadas de este curso es la ampliación del programa APPA (Accions de prevenció per promoure l’aprenentatge) a 5º de Primaria, lo que permitirá pasar de 23.000 alumnos evaluados el pasado curso a más de 36.000. La iniciativa, que ya se aplicaba en 1º y 3º, tiene como objetivo detectar de manera temprana posibles dificultades de aprendizaje y facilitar a los centros información para adaptar los apoyos educativos a las necesidades de cada estudiante.

Se destinan 6,3 millones de euros en crear 204 plazas en centros de educación especial

Los primeros resultados de APPA revelan que, en 1º de Primaria, más de 7 de cada 10 alumnos se sitúan en el nivel universal en competencia comunicativa oral y en las habilidades fundamentales para el aprendizaje de la lectura. En cuanto a 3ª de Primaria, se detecta una mayor necesidad de ajustar la respuesta educativa en competencia lectora.

En 5º de Primaria, el programa evaluará, también, aspectos relacionados con la lectura, como la fluidez y la comprensión lectora, además de competencias vinculadas a la escritura. Con esta ampliación, la Generalitat busca reforzar la prevención y la intervención temprana para evitar que las dificultades de aprendizaje se consoliden a lo largo de la trayectoria educativa del alumnado.

Mejoras en el bienestar

Este curso, la Generalitat incorpora también nuevas herramientas para prevenir, detectar y acompañar situaciones que pueden afectar a la salud emocional y a la trayectoria educativa de los alumnos. Se publicará una nueva guía de actuación ante la sospecha de trastornos de la conducta alimentaria, elaborada con el Departament de Salut, con orientaciones para la prevención y la detección precoz. También se dispondrá de una guía para la prevención y actuación ante casos de suicidio, prevista durante el primer trimestre.

En paralelo, se activará un programa de prevención y bienestar emocional en la educación infantil y primaria y un plan de choque de salud mental en la ESO y en la etapa posobligatoria para el alumnado con conductas desreguladas. La incorporación progresiva del seguimiento de apoyo en esta etapa amplía las herramientas de acompañamiento, mientras que el pilotaje de los equipos de acompañamiento al alumnado en cinco zonas de gobernanza educativa busca volver a vincular educativamente a alumnos absentistas o que han abandonado el sistema.

En definitiva, la Generalitat pretende seguir poniendo al alumno en el centro, anticipándose a las dificultades y ofreciendo respuestas diversas para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades, lo que facilitará la tarea educativa de los profesionales.