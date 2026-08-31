Javier y Eva, la pareja de veinteañeros que consiguió una plaza fija de profesor en el mismo centro educativo: "Ahora hay muchas necesidades en los coles"

El reloj marcaba las 9.00 horas cuando los maestros asturianos comenzaron a hacer cola en la Consejería de Educación, en Oviedo, para firmar el documento que hace efectiva la plaza lograda en las oposiciones de junio. Entre ellos estaban Javier Fernández y Eva García, de 26 y 25 años, pareja y, desde ayer, funcionarios de carrera. Ambos consiguieron una plaza de Pedagogía Terapéutica en el Centro de Educación Especial San Cristóbal, en Avilés. Era su segunda oposición. "En el año 2024 hubo un proceso de estabilización que premiaba los méritos, por lo que era muy difícil optar a una plaza", explica Fernández.

Fernandez destaca el incremento de plazas. La convocatoria pasó de 60 plazas a 100. "Este año era una oportunidad muy buena", señala Fernández que ve como las necesidades educativas aumentan cada año. "A raíz del pacto para desconvocar la huelga del curso pasado están intentando reforzarlo y habrá que esperar para poder ver los resultados", apunta. El pacto Asturias-Educa contrató a 120 especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje el curso pasado, 100 más que se incorporan este curso y otros 80 de cara al año 2027-2028.

A pocos metros, Eva García compartía la satisfacción. También ella se quedó a las puertas en la anterior convocatoria. Ahora, tras dos años trabajando como interina, ha conseguido plaza en el mismo centro que su pareja. "Ahora hay muchas necesidades en los coles, entonces yo creo que siempre se necesita más apoyo", advierte.

Noticias relacionadas

Su experiencia como interina le ha mostrado la otra cara del sistema. El trabajo es el mismo, explica, pero "la incertidumbre pesa". La tardanza de los destinos también alimenta la provisionalidad. Ahora, con un 8,8 en la oposición y la plaza conseguida, la perspectiva cambia. "Te despreocupas de estar pendiente de las bajas o de si te queda una plaza libre", explica.