Trabajo escolar sorprendente
La carta que escribió una niña hace 60 años prediciendo el futuro de la tecnología: "El teléfono era una caja cuadrada con un auricular en la parte superior. Ahora..."
La menor, a la que se está intentando localizar para hablar con ella, imaginó cómo sería el mundo en 1980
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Lo que comenzó como la restauración de un viejo sofá, acabó convirtiéndose en un viaje en el tiempo. El tapicero británico Peter Beckerton encontró escondida entre los cojines una carta escrita el 23 de febrero de 1969 por una niña de 11 años que imaginaba cómo sería el mundo en 1980.
Lo llamativo no fue solo el hallazgo, sino que varias de las predicciones que plasmó en la carta, un ejercicio escolar, recuerdan a tecnologías que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.
Más de medio siglo después
La historia fue difundida por la agencia británica 'South West News Service' (SWNS) y publicada por 'The Sun', y explica que Beckerton descubrió el documento mientras restauraba un sofá antiguo en Peterborough (Reino Unido).
Tras encontrarlo se lo enseñó a su esposa, Rosa Beckerton, quien decidió hacerlo público con la esperanza de localizar a su autora que actualmente tendría unos 68 años.
Las fotografías de la carta, recogidas por el diario británico, muestran que fue escrita con tinta azul y una pluma estilográfica. El ejercicio conserva incluso las correcciones de la profesora y la calificación del trabajo como "Good" ("Bien").
Predicciones tecnológicas
La predicción que más ha llamado la atención es una relacionada con el teléfono. En una época en la que los dispositivos eran fijos y solo servían para hablar, la estudiante imaginó un aparato que sorprendentemente es parecido a la tecnología actual: "En 1969, el teléfono era una caja cuadrada con un auricular en la parte superior. Ahora sigue siendo un auricular, pero puedes ver a las personas con las que hablas, ya que tiene una pantalla en la que se les ve. Se parece un poco a un televisor".
También imaginó una evolución de la televisión, donde los botones frontales de los antiguos aparatos serían sustituidos por grandes pantallas que podrían controlarse desde el propio sillón: "En 1969 era una caja cuadrada con botones en la parte delantera. Ahora es una pantalla grande con botones en el reposabrazos de la silla para encenderla y apagarla".
Otras visiones de futuro
Uno de los pasajes más curiosos llega cuando describe cómo sería la alimentación del futuro. Según su imaginación, ya no habría que cocinar ni fregar platos porque toda la comida estaría concentrada en un simple chicle: "Lo único que tenemos para comer es un chicle. Quizá pienses que no tenemos suficiente para comer, pero te equivocas, porque este chicle es comida. Si masticas este chicle, puedes sentir cómo se te va por la garganta. También puedes saborearlo. Y además, no hay que fregar nada después".
Algunas se han cumplido
La carta no solo especulaba sobre los avances tecnológicos, ya que la niña también imaginó cómo sería su propia vida adulta: casada y trabajando como empleada en un banco.
Más de medio siglo después, el matrimonio Beckerton continúa intentando localizar a la autora de la carta para devolvérsela. Aunque alguna de sus predicciones no han llegado a cumplirse, otras, como las videollamadas o los sistemas de control remoto, han convertido un simple ejercicio escolar en un auguro tecnológico.
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