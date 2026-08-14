Sandra Gonfaus, especialista en gordofobia: “Cuando cuelgas una dieta en la nevera, le estás diciendo a una criatura que algo no está bien”

Uno de los miedos más silenciosos de la crianza aparece cuando un hijo llega a casa y dice: “Me han llamado gordo en el colegio”. O jirafa. O enano. O cualquier otra palabra que convierte su cuerpo en un motivo de burla. En el nuevo episodio de ‘Sobre (vivir) a la crianza’ hablamos de gordofobia escolar, violencia estética y bullying en la infancia, pero también de algo todavía más preocupante: qué ocurre cuando ese insulto deja de venir de fuera y el niño empieza a repetírselo a sí mismo cada vez que se mira.

Los niños aprenden muy rápido qué cuerpos reciben burlas, cuáles generan rechazo y a cuáles se supone que hay que aspirar. Lo aprenden en redes sociales, en el patio, en los dibujos, en las películas y también en casa, escuchando comentarios sobre el peso, la comida o el físico que muchas veces se hacen “sin mala intención”. Por eso, la pregunta incómoda es inevitable: ¿transmitimos la gordofobia sin darnos cuenta?

Cuando el cuerpo se convierte en problema

En este episodio nos acompañan Ray, activista antigordofobia; Sandra Gonfaus, periodista y comunicadora cultural especializada en perspectiva de género, interseccionalidad, feminismos y violencia estética; y Alexia Olaria, psicóloga y psicoterapeuta especializada en infancia, adolescencia y acompañamiento familiar.

Ray relata que empezó a sufrir gordofobia y acoso escolar cuando tenía solo seis o siete años. Primero fueron insultos verbales y después llegaron las agresiones físicas durante la etapa de primaria. “En ningún momento intervino la escuela, tampoco la familia”, explica. Su manera de defenderse fue empezar a responder con violencia, hasta que el malestar acabó influyendo en sus relaciones, en sus estudios y en la forma en que se construyó a sí misma.

Sandra Gonfaus insiste en la importancia de no esconder estas situaciones bajo una palabra demasiado amplia. Hablar solo de acoso, explica, puede invisibilizar lo que hay detrás: racismo, LGTB-fobia, gordofobia o cualquier otra forma de discriminación estructural. Nombrarlo es el primer paso para poder abordarlo.

No quitar hierro al sufrimiento

Cuando un niño llega a casa diciendo que le han llamado gordo, la primera reacción adulta suele ser intentar apagar el dolor rápido: “No hagas caso”, “no estás gordo”, “el otro es un fideo” o “son cosas de niños”. Pero las invitadas coinciden en que ese camino puede empeorar la situación.

Lo primero, explica Ray, es escuchar. Dar un espacio seguro para que la criatura pueda contar qué ha pasado y cómo se ha sentido. Alexia Olaria añade que no se trata de activar todos los recursos de golpe ni de entrar en pánico, sino de acompañar el sufrimiento, ponerle palabras y evitar soluciones rápidas que transmitan que aquello no importa.

La clave está también en no convertir la palabra “gordo” en una condena. Ray propone resignificarla como una característica física, no como un insulto. Sandra recuerda que el cuerpo gordo sigue apareciendo asociado a personajes malos, ridículos o secundarios en la cultura popular, mientras Alexia advierte de que los niños aprenden muy rápido qué discursos están socialmente aceptados.

Lo que hacemos pesa más que lo que decimos

En crianza, el ejemplo adulto tiene un peso enorme. Podemos repetir muchas veces que no hay que burlarse de nadie, pero si en casa hacemos comentarios sobre el cuerpo propio o ajeno, si hablamos de dietas delante de los hijos o si validamos contenidos violentos, el mensaje real será otro. “Los niños escuchan los discursos adultos”, recuerda Alexia.

La preocupación no siempre aparece como una frase clara. A veces un hijo no dice “me hacen daño”, sino “quiero estar más delgado”. Ante esa frase, las invitadas recomiendan no responder con consejos sobre comida o con promesas de que “ya adelgazarás al crecer”, sino preguntar qué hay detrás: quién se lo ha dicho, cuándo empezó a pensarlo, qué cree que cambiaría si su cuerpo fuera distinto.

El riesgo es que el niño empiece a sentir que su cuerpo es el problema. Ray explica que, cuando eso sucede, la autoestima se resiente profundamente: la criatura puede empezar a sentirse inferior, no válida, señalada antes incluso de entrar por la puerta del colegio.

Redes, comida y mesa familiar

Las redes sociales pueden agravar la presión estética, aunque también han abierto espacios de apoyo y activismo para quienes no encontraban referentes. El problema, señalan las invitadas, es el algoritmo, la publicidad y la viralización de tendencias que normalizan conductas peligrosas, incluso relacionadas con dejar de comer o simular que se come.

La comida, en este contexto, puede convertirse en un campo de batalla. Si una criatura come con ansiedad, no siempre el problema es la comida: puede haber un malestar emocional que se expresa a través del cuerpo. Por eso las invitadas piden cuidado con asociar automáticamente gordura y comer mucho, y con responder a la preocupación estética desde el control alimentario.

También aparece una norma sencilla para educar a hijos, abuelos, tíos y entorno: la regla de los tres segundos. Si aquello que vamos a comentar sobre el aspecto de otra persona no puede modificarse en tres segundos, mejor no decirlo. Un moco se puede avisar; un cuerpo, una talla o una forma de vestir no deberían ser tema de conversación.

El colegio también tiene que cambiar

La educación física aparece como uno de los espacios donde muchas criaturas aprenden a sentirse expuestas. Carreras competitivas, pruebas iguales para cuerpos distintos, elección de equipos donde siempre quedan los mismos al final o actividades que convierten la habilidad física en una forma de jerarquía pueden alimentar situaciones de exclusión.

Ray y Sandra no plantean eliminar la actividad física, sino transformarla. Que moverse sea un disfrute y no una humillación. Que haya juegos cooperativos, dinámicas menos competitivas y evaluaciones que no castiguen a quien no encaja en un único modelo corporal o de rendimiento.

La intervención de los centros es fundamental. No todo puede quedar en manos del niño que sufre, ni de la familia que intenta recomponerlo en casa. Alexia recuerda que el bullying no es solo una víctima y un agresor: es un sistema en el que también hay espectadores, adultos, dinámicas escolares y prácticas educativas que pueden frenar o alimentar la violencia.

Señales que deberían preocuparnos

Una línea roja aparece cuando la criatura expresa malestar. Pero no todos los niños pueden contarlo. Por eso conviene observar cambios: evitar ir al colegio, intentar llegar tarde, dolores de barriga o de cabeza repetidos sin causa médica, aislamiento, tristeza, irritabilidad o rechazo creciente hacia su cuerpo.

Tampoco se trata de enseñar a devolver el insulto. Las invitadas recomiendan ofrecer frases y recursos concretos: “No me gusta lo que me estás diciendo”, “me estás faltando al respeto”, “no voy a hablar contigo si me tratas así” o “voy a pedir ayuda a un adulto”. Poner límites no es lo mismo que responder con otra humillación.

Hay insultos que duran cinco segundos y heridas que duran años. Como madres y padres no podemos controlar todo lo que ocurre fuera, pero sí podemos evitar que nuestros hijos acaben creyéndose aquello que otros les gritan.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

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