Hélène Colinet, profesora, da la clave para aprender un nuevo idioma: "No es hacer menos, es hacer en el orden correcto"

Aprender un nuevo idioma suele asociarse con memorizar vocabulario, estudiar reglas gramaticales y practicar hasta ser capaz de construir frases correctamente.

Sin embargo, entender una lengua y ser capaz de hablarla con soltura no suele ser igual de fácil: es habitual que una persona puede seguir una conversación, comprender una película o leer un texto en otro idioma y, aun así, tenga dificultades para expresarse.

La explicación podría encontrarse, en parte, en la manera en la que el cerebro procesa la información lingüística que recibe.

Comprender más de lo que puede expresar

"Tu cerebro aprende lenguas en un orden concreto", explica Hélène Colinet, profesora y formadora en idiomas, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Colinet aborda una de las situaciones más habituales entre quienes estudian un segundo idioma: comprender mucho más de lo que son capaces de expresar.

"¿Por qué hay alumnos que entienden todo... pero no consiguen hablar?", plantea la experta. Según explica, "no es falta de práctica", sino cómo se ha procesado previamente el idioma que se ha estudiado.

La "regla de oro"

Colinet resume esta idea con lo que denomina una "regla de oro: significado primero, forma después". Es decir, antes de prestar atención a cómo está construida gramaticalmente una expresión, el estudiante necesita ser capaz de extraer su significado.

Esta explicación encuentra respaldo en el modelo de procesamiento del 'input' desarrollado por el lingüista estadounidense Bill VanPattern.

Una de sus ideas centrales es precisamente el denominado 'Primacy of Meaning Principle' (que podría traducirse como el 'Principio de la primacía del significado'): cuando los estudiantes procesan el lenguaje que reciben, tienden a hacerlo primero para comprender su significado y, posteriormente, para identificar su forma lingüística.

El 'input' como principio de aprendizaje

El concepto de 'input' hace referencia, de forma general, a la lengua a la que está expuesto el alumno: aquello que escucha o lee en el idioma que está aprendiendo.

Para que ese material pueda contribuir al aprendizaje, resulta especialmente importante que el estudiante pueda extraer significado de él.

La teoría también contempla que los recursos cognitivos disponibles son limitados, por lo que atender simultáneamente al mensaje y a determinados elementos gramaticales puede resultar complicado, especialmente durante las primeras etapas del aprendizaje.

El problema está en las clases

Para Colinet, parte de las dificultades aparecen cuando la enseñanza sigue el camino contrario, ya que "la mayoría de clases hacen exactamente lo contrario", sostiene. "Explican la gramática antes de que el 'input' sea comprensible. Piden producción antes de que haya adquisición. Corrigen la forma antes de que el significado esté claro".

Precisamente, VanPatten cuestionó ya en 1993 el modelo tradicional basado fundamentalmente en explicar una regla gramatical para después pedir al alumno que la aplique mediante ejercicios de producción.

Instrucción de procesamiento

Un trabajo publicado en la revista especializada 'Foreign Language Annals' parte de la importancia del 'input' comprensible y con significado para la adquisición de una segunda lengua y propone una enseñanza gramatical más orientada al procesamiento del lenguaje recibido.

La denominada 'processing instruction' (instrucción de procesamiento), desarrollada a partir de estos planteamientos, busca precisamente ayudar al estudiante a establecer conexiones entre las formas lingüísticas que encuentra y sus significados, en lugar de limitar el aprendizaje de la gramática a la memorización de reglas y su posterior reproducción.

"VanPatten lleva décadas documentándolo: el procesamiento lingüístico sigue una ruta predecible. Primero el cerebro busca significado. Luego, y solo luego, puede notar la forma", señala Colinet.

La gramática es importante, pero no principal

Un estudio publicado en la Universidad de Cambridge explica que los estudiantes de una segunda lengua atienden principalmente al significado cuando procesan el 'input', y que el procesamiento de determinadas formas gramaticales depende también de los recursos cognitivos que les queden disponibles después de comprender el mensaje.

Esto no significa necesariamente que estudiar gramática sea inútil. La propia instrucción de procesamiento de VanPatten puede incorporar información explícita sobre las formas lingüísticas.

La diferencia está en que el objetivo no consiste únicamente en conocer una regla de manera consciente, sino en conseguir que el aprendiz pueda reconocer y procesar las relaciones entre forma y significado cuando encuentra esas estructuras en el idioma real.

Aprender un idioma como tu lengua materna

Desde esta perspectiva, aprender una lengua no dependería exclusivamente de acumular reglas y obligarse a hablar cuanto antes. Colinet propone invertir las prioridades: "'Input' comprensible antes que explicación gramatical. Exposición masiva antes que producción. Significado claro antes que corrección de forma".

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"No es hacer menos, es hacer en el orden correcto", concluye la profesora. Para la experta, cuando la enseñanza respeta esta ruta, los alumnos dejan de limitarse a estudiar el idioma y comienzan a adquirirlo de una forma más natural, como "su lengua materna, sin esfuerzo forzado".