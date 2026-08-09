Andrea Herranz (26 años), maestra española en Finlandia: "Puedes ser profesora sin oposiciones y con contrato indefinido desde el primer día"

Las elevadas ratios en las aulas, la falta de recursos, la inestabilidad laboral y la dificultad para acceder a una plaza fija son algunos de los problemas que desde hace años centran el debate sobre la educación en España.

En este contexto, cada vez más docentes reclaman soluciones a estas dificultades o deciden buscar nuevas oportunidades profesionales, ya sea en otros sectores o en países europeos que ofrecen mejores condiciones laborales y un modelo educativo que permite dedicar más tiempo al acompañamiento del alumnado y menos a las tareas burocráticas.

Contrato indefinido desde el primer día

Es el caso de Finlandia, considerado desde hace años uno de los grandes referentes mundiales en materia educativa. La ciudad de Helsinki ha abierto un proceso de selección para incorporar a docentes españoles de Educación Infantil, que comenzarán a trabajar en agosto de 2027 con un contrato indefinido desde el primer día.

La información ha sido difundida por Andrea Herranz, una maestra española de 26 años, que trabaja en Finlandia y comparte su experiencia a través de las redes sociales, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

"¿Y si te dijera que puedes ser profesora en Finlandia sin oposiciones?", plantea Herranz al comienzo del vídeo. "Helsinki está buscando maestros y maestras de Educación Infantil. Y no, no es un intercambio temporal. Contrato indefinido desde el primer día", explica.

Según detalla, los docentes seleccionados percibirán un salario aproximado de entre 2.400 y 2.700 euros netos al mes. Además, recibirán apoyo durante todo el proceso de traslado, que incluye el reconocimiento de los títulos académicos, la apertura de una cuenta bancaria, la gestión de suministros básicos, como la electricidad, y ayuda para encontrar vivienda.

El programa también ofrece clases gratuitas de finés antes de la incorporación y una vez iniciado el trabajo, para facilitar la integración de los nuevos profesionales, además de un beneficio anual de 550 euros destinado a actividades de ocio.

Mucho más que un cambio de país

Más allá de las condiciones económicas, Andrea Herranz asegura que el principal atractivo reside en la filosofía educativa finlandesa.

"Lo mejor no es eso", afirma en referencia al salario y a las ayudas, "es trabajar en uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con ratios [de alumnos] bajas, enseñar a través de la naturaleza, el aprendizaje basado en el juego y una cultura donde realmente se confía en los docentes".

La maestra también recuerda el cambio que supuso para ella trasladarse a Finlandia. "Hace unos años estaba frustrada en España buscando trabajo y ahora esta es mi vida", señala.

Diferencia de modelos educativos

La iniciativa vuelve a poner sobre la mesa las diferencias entre los distintos modelos educativos europeos y reabre el debate sobre las condiciones laborales del profesorado en España.

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Mientras miles de docentes continúan esperando una plaza estable tras años de interinidad o contratos temporales, propuestas como la de Helsinki evidencian que algunos países buscan atraer talento internacional ofreciendo estabilidad, acompañamiento y una forma diferente de ejercer la profesión docente.