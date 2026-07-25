Educació admite que tuvo confirmación del error en las pruebas PISA hace "relativamente pocas semanas"

El secretario de Millora Educativa de la Generalitat, Ignasi Giménez, ha admitido este sábado que la conselleria tuvo la confirmación de que los resultados catalanes de las pruebas PISA 2025 no serían válidos hace "relativamente unas pocas semanas". Lo ha reconocido en una entrevista en RAC 1, después de que el sindicato mayoritario de docentes, Ustec, acusara al Govern de ocultar durante meses -desde marzo- la muestra defectuosa, para ahorrarse el debate público que podía provocar en medio del curso y del conflicto abierto con los profesores.

De hecho, dicho conflicto laboral sigue pendiente de resolución: hay una huelga convocada para el primer día de clase y persiste el boicot de más de 1.300 centros a las salidas y las colonias para el próximo curso.

Preguntado en la misma entrevista por ello, el secretario de Millora Educativa ha dicho que el curso empezará con muchas de las mejoras acordadas en los últimos meses, como la incorporación de más de 1.700 docentes, con los que el Govern confía poder "bajar el suflé" de las reivindicaciones.

Un 23,2% de los alumnos, excluidos de la prueba

El error en las pruebas PISA fue que el 23,2% de los 2.545 alumnos seleccionados para la muestra fue excluido de la prueba por presentar alguna necesidad educativa especial, muy por encima del máximo del 5% aceptado por la OCDE. Esto hace que sus resultados no sean comparables ni con los de años anteriores ni con los de otras comunidades autónomas o países.

Sin embargo, Giménez ha asegurado este sábado que el problema no es "la muestra", sino "los criterios de exención", y ha señalado como principal hipótesis del error que durante el periodo de aplicación de las pruebas PISA también se estaban llevando a cabo otras pruebas.

"Las pruebas PISA coincidieron con otras y hubo una confusión con los criterios de excepción", ha sostenido. Sin embargo, aunque los resultados de los catalanes no serán comparables con el resto de resultados, Giménez ha asegurado que "la muestra es fiable" y que los datos obtenidos están incorporados en la muestra de toda España.

En los últimos años, las pruebas PISA han hecho saltar las alarmas por la pérdida de nivel educativo en Catalunya. Entre 2015 y 2022, por ejemplo, se produjo una caída de entre 30 y 40 puntos en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, lo que equivale a la pérdida de casi un curso escolar.

Continúan las críticas

Las respuestas dadas hasta ahora por el Govern no han calmado los ánimos de la oposición. La líder de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha apuntado directamente contra el president Salvador Illa, que está en Vietnam de viaje oficial, por no haberse pronunciado aún sobre la cuestión. "Continúa sin abrir boca. A la mala gestión de su Govern se le suma su falta de liderazgo. Se ha ido sin dar ninguna explicación ni asumir ninguna responsabilidad política", ha denunciado Sales a través de las redes sociales.

Noticias relacionadas

"El problema es el de siempre: el Govern falla y el president Illa calla. Tenemos un Govern desbordado y un president ausente", ha rematado la posconvergente. El partido ya reclamó este viernes la comparecencia de la consellera Esther Niubó.