Los directores de centro apuntan al Govern tras el fiasco de PISA: "¿Alguien se cree que 51 centros se han equivocado a la vez?"

Los resultados que los alumnos catalanes han sacado a las pruebas PISA 2025 no servirán para saber si el nivel académico del alumnado catalán ha mejorado (o no) tras los "catastróficos" resultados de la pasada edición. La razón es que se eximió a más de un 23% de los estudiantes que formaban parte de la muestra por tener problemas de aprendizaje, cuando la OCDE contempla que solo se pueda excluir un máximo del 5%. El Govern aseguró este viernes que se trataba de un "incidencia técnica" y señaló que eran los profesionales de los centros los que decidían qué alumnos participaban. Una explicación que molestó a los directores de los centros educativos.

"Una vez más, se pone el foco en los centros y en sus direcciones, que acaban siendo señalados como responsables de un problema que va mucho más allá de su ámbito de actuación. ¿Alguien cree realmente que 51 centros se han equivocado a la vez?", ha denunciado a través de un comunicado l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya (AXIA), en el que también se asegura que este tipo de errores "ponen en cuestión la credibilidad de una institución y dejan a un país sin una de las herramientas fundamentales para entender la realidad".

En el mismo redactado, los directores de centro advierten de que el procedimiento para elaborar la muestra "es un procedimiento largo, pautado y sometido a los estándares internacionales de la OCDE", y apunta que se trata de un proceso que cuenta con "controles, plazos y responsables". Por esta razón, se pregunta: "¿Cómo es posible que nadie detectara que Catalunya se estaba alejando tanto de los estándares internacionales? ¿Quién validó unas exclusiones que multiplicaban casi por cinco el máximo permitido? ¿Qué mecanismos internos fallaron? ¿Quién debía haber levantado la mano antes de que el problema se volviera irreversible?".

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Con todo, AXIA pide a la conselleria que dé explicaciones sobre estos hechos y denuncian que se hayan conocido dicha información "a finales de julio" y "por la prensa". "Un país que renuncia a evaluarse con rigor es un país que acaba gobernando a ciegas. Y una sociedad que deja de mirarse al espejo difícilmente puede saber hacia dónde va", rematan.