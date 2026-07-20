África, la joven con altas capacidades que comenzará la universidad con 16 años: "En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar"

El próximo curso escolar 2026-2027 en Catalunya arrancará el 8 de septiembre para los alumnos de infantil, primaria, ESO y bachillerato, una fecha que la Generalitat ha decidido mantener durante los próximos años con el objetivo de aportar estabilidad al calendario educativo.

Por su parte, los estudiantes universitarios comenzarán las clases a lo largo del mes de septiembre, aunque las fechas varían en función de cada universidad y facultad, con calendarios académicos que suelen situar el inicio de la docencia entre la segunda y tercera semana de ese mes.

Un caso excepcional

Mientras la mayoría de jóvenes iniciarán una nueva etapa educativa acorde a su edad, algunos afrontarán retos poco habituales. Es el caso de Àfrica Mateos Bou, una joven de Almenara (Castellón) que, con 16 años recién cumplidos, iniciará sus estudios universitarios el próximo septiembre, tras haber adelantado dos cursos académicos gracias a sus altas capacidades.

La joven y su entorno ha explicado cómo ha sido su trayectoria a la televisión pública valenciana 'À Punt'.

"La niña no hablaba"

Sus padres detectaron desde que era muy pequeña que su desarrollo no seguía los patrones habituales. Su madre, Eva María Bou, recuerda que llegaron a pensar que "tenía un poco de retraso en el desarrollo, porque la niña no hablaba".

Sin embargo, la situación cambió y Àfrica recuerda que, "cuando empecé a hablar, ya hablaba con sujeto y verbo, como una persona adulta".

Muchas ganas de aprender

Además, según relata su madre, su curiosidad y ganas de aprender aparecieron muy temprano: "Empezó con mucha curiosidad por la música, entró, habló con el profesor y se apuntó con cuatro años".

Más adelante también desarrolló una destacada trayectoria en gimnasia rítmica, llegando a competir a nivel nacional.

Sin embargo, esa necesidad constante de estímulos terminó trasladándose también al ámbito académico. Àfrica asegura que aprendió a leer sola y que, con el paso del tiempo, comenzó a sentirse desmotivada en clase: "En clase me aburría, hablaba mucho y mis notas empezaron a bajar".

Dos cursos por delante

De estar forma, la joven recibió el diagnóstico de altas capacidades a los siete años, una circunstancia que permitió adaptar su itinerario educativo a sus necesidades.

De hecho, su profesora de Matemáticas y tutora, Ana Bernat, explica que "la pasamos de curso, porque realmente necesitaba más".

La madre de Àfrica advierte de que muchos alumnos con altas capacidades encuentran dificultades dentro del sistema educativo tradicional precisamente por la falta de retos adecuados a su ritmo de aprendizaje: "Estos chicos llega un momento que fracasan en el sistema educativo".

Investigadora para la cura de enfermedades

Gracias al acompañamiento de docentes, orientadores y profesionales de los centros en los que ha estudiado, Àfrica ha podido avanzar a su propio ritmo y terminó saltándose quinto de Primaria y cuarto de ESO.

Este año ha finalizado Bachillerato con matrícula de honor y, en poco más de un mes, comenzará una nueva etapa en la Universitat Jaume I de Castellón.

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La joven tiene claro cuál quiere que sea su futuro profesional: "Quiero investigar, quiero ser la que está detrás de estas investigaciones, de los tratamientos y las curas", asegura, refiriéndose a enfermedades como el cáncer.