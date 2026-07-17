Oferta de empleo
Finlandia busca profesores de Educación infantil: más de 3.000 euros al mes y vivienda garantizada
El sistema educativo del país nórdico está considerado como uno de los mejores a nivel mundial
Educació envía un correo a las familias con el sueldo que cobrarán los profesores: 39.700 euros anuales en primaria y 44.500 en secundaria
Los maestros y profesores catalanes serán los terceros mejor pagados de España, según el Govern
A diferencia de España, Finlandia no tiene establecido un Salario Mínimo Interprofesional por ley, ya que los sueldos mínimos dependen de los convenios colectivos de cada sector.
Aun así, el Salario Medio anual de este país es, de media, algo superior a los 50.000 euros, lo que equivaldría a unos 4.000 euros brutos al mes, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Los sueldos más altos suelen situarse en el área metropolitana comprendida entre las ciudades de Helsinki, Espoo y Vantaa, donde viven la mayor parte de los finlandeses.
Según el portal especializado finlandés Info Finland, los empleos mejores pagados son los de médicos (unos 8.000 euros al mes), directivos de empresas (unos 7.000 euros al mes) y profesores, tanto de instituto, educación secundaria, primaria e infantil (desde los 3.400 hasta los 4.400 euros al mes).
"Referente mundial"
En concreto, el Ayuntamiento de Helsinki, capital de Finlandia, asegura que "el sistema finlandés de educación infantil es un referente mundial", ya que se sustenta en el modelo 'educare', que integra el cuidado, la educación y la enseñanza de los más pequeños.
Su sistema educativo incluye el aprendizaje, basado en el juego, la participación activa del niño, grupos reducidos (unos siete por docente) y el uso del entorno natural como espacio de aprendizaje.
No es necesaria experiencia previa
Para que este sector funcione se necesitan docentes, "reconocidos como profesionales de plena confianza, a los que se anima a reflexionar, aprender y desarrollar su práctica de forma continua", explica el consistorio finlandés.
Es por eso que Helsinki busca a profesores de Educación infantil "en cualquier etapa de su carrera", es decir, tanto recién graduados como profesionales con una amplia trayectoria.
El Ayuntamiento de la capital de Finlandia busca incorporar docentes internacionales de educación infantil en sus centros, una práctica que llevan a cabo desde 2024.
Hogar y atención médica asegurada
El consistorio ofrece para ellos 3.224 euros brutos al mes, con complementos del 3 hasta el 8%, según la experiencia (aproximadamente de 2.400 hasta 2.700 euros). Además, "llegarás a Helsinki sabiendo que ya tienes un hogar", añade el Ayuntamiento. Y es que este gestionará un apartamento para que pueda vivir el futuro docente.
El contrato es indefinido, con incorporación al sector público y sin necesidad de realizar oposiciones ni añadirse a ninguna lista de espera. El Ayuntamiento de Helsinki también asegura atención médica ocupacional privada, completa y gratuita, además de acceso al sistema sanitario público finlandés.
Completa integración lingüística
En cuanto a las condiciones laborales, el futuro docente tendrá como máximo siete alumnos y estará acompañado por otro adulto de apoyo, y las bajas por enfermedad están remuneradas. Por otro lado, se cuenta con entre 23 y 28 días de vacaciones anuales retribuidas y cinco días adicionales para aquellos docentes titulados.
El Ayuntamiento también ofrece un curso gratuito de finés o sueco (el 87% de la población prefiere el finés), las dos lenguas oficiales del país, antes de la incorporación, para facilitar la adaptación del futuro profesor.
Además, durante los primeros seis meses, también contará con dos o tres horas semanales de formación lingüística dentro del horario laboral remunerado.
Pero si el idioma sigue preocupando, es importante saber que la gran mayoría de las personas en Finlandia hablan y entienden el inglés a un nivel muy alto. De hecho, el nivel de esta lengua en el país finlandés se encuentra entre los más altos del mundo, situándose habitualmente en el top 5 del Índice EF de Dominio de Inglés, por lo que permitirá al futuro profesor desenvolverse con confianza desde el primer momento.
Más ayudas económicas
Por último, el consistorio da 550 euros anuales al docente en Epassi, la billetera virtual que utilizan las empresas finlandesas para gestionar los beneficios laborales de sus empleados. Esta subvención podrá ser invertida en deporte, cultura, ocio, transporte y comida durante las horas lectivas del docente.
Cualquier persona interesada debe dejar sus datos de contacto en el formulario publicado en la página web oficial del Ayuntamiento de Helsinki.
Fuentes
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: 'No quería que esto quedara impune
- Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
- Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
- La pediatra del CAP que atendió al bebé maltratado en Barcelona no detectó lesiones anales tres días antes de su hospitalización
- El pederasta de La Salle Bonanova ingresa en la cárcel de Brians 2 seis años y medio después de la denuncia
- Estado de los embalses hoy, 16 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos