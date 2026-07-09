Finlandia busca profesores de Educación infantil: sueldos de más de 3.000 euros brutos y vivienda garantizada

A diferencia de España, Finlandia no tiene establecido un Salario Mínimo Interprofesional por ley, ya que los sueldos mínimos dependen de los convenios colectivos de cada sector.

Aun así, el Salario Medio anual de este país es, de media, algo superior a los 50.000 euros, lo que equivaldría a unos 4.000 euros brutos al mes, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

Los sueldos más altos suelen situarse en el área metropolitana comprendida entre las ciudades de Helsinki, Espoo y Vantaa, donde viven la mayor parte de los finlandeses.

Según el portal especializado finlandés Info Finland, los empleos mejores pagados son los de médicos (unos 8.000 euros al mes), directivos de empresas (unos 7.000 euros al mes) y profesores, tanto de instituto, educación secundaria, primaria e infantil (desde los 3.400 hasta los 4.400 euros al mes).

"Referente mundial"

En concreto, el Ayuntamiento de Helsinki, capital de Finlandia, asegura que "el sistema finlandés de educación infantil es un referente mundial", ya que se sustenta en el modelo 'educare', que integra el cuidado, la educación y la enseñanza de los más pequeños.

Zona infantil en Oodi, la biblioteca central de Helsinki. / Wikipedia / Ninaras

Su sistema educativo incluye el aprendizaje, basado en el juego, la participación activa del niño, grupos reducidos (unos siete por docente) y el uso del entorno natural como espacio de aprendizaje.

No es necesaria experiencia previa

Para que este sector funcione se necesitan docentes, "reconocidos como profesionales de plena confianza, a los que se anima a reflexionar, aprender y desarrollar su práctica de forma continua", explica el consistorio finlandés.

Es por eso que Helsinki busca a profesores de Educación infantil "en cualquier etapa de su carrera", es decir, tanto recién graduados como profesionales con una amplia trayectoria.

El Ayuntamiento de la capital de Finlandia busca incorporar docentes internacionales de educación infantil en sus centros, una práctica que llevan a cabo desde 2024.

Hogar y atención médica asegurada

El consistorio ofrece para ellos 3.224 euros brutos al mes, con complementos del 3 hasta el 8%, según la experiencia (aproximadamente de 2.400 hasta 2.700 euros). Además, "llegarás a Helsinki sabiendo que ya tienes un hogar", añade el Ayuntamiento. Y es que este gestionará un apartamento para que pueda vivir el futuro docente.

El contrato es indefinido, con incorporación al sector público y sin necesidad de realizar oposiciones ni añadirse a ninguna lista de espera. El Ayuntamiento de Helsinki también asegura atención médica ocupacional privada, completa y gratuita, además de acceso al sistema sanitario público finlandés.

La biblioteca central de Helsinki, Oodi (Finlandia). / Gemma Casadevall / EPC

Completa integración lingüística

En cuanto a las condiciones laborales, el futuro docente tendrá como máximo siete alumnos y estará acompañado por otro adulto de apoyo, y las bajas por enfermedad están remuneradas. Por otro lado, se cuenta con entre 23 y 28 días de vacaciones anuales retribuidas y cinco días adicionales para aquellos docentes titulados.

El Ayuntamiento también ofrece un curso gratuito de finés o sueco (el 87% de la población prefiere el finés), las dos lenguas oficiales del país, antes de la incorporación, para facilitar la adaptación del futuro profesor.

Además, durante los primeros seis meses, también contará con dos o tres horas semanales de formación lingüística dentro del horario laboral remunerado.

Pero si el idioma sigue preocupando, es importante saber que la gran mayoría de las personas en Finlandia hablan y entienden el inglés a un nivel muy alto. De hecho, el nivel de esta lengua en el país finlandés se encuentra entre los más altos del mundo, situándose habitualmente en el top 5 del Índice EF de Dominio de Inglés, por lo que permitirá al futuro profesor desenvolverse con confianza desde el primer momento.

Más ayudas económicas

Por último, el consistorio da 550 euros anuales al docente en Epassi, la billetera virtual que utilizan las empresas finlandesas para gestionar los beneficios laborales de sus empleados. Esta subvención podrá ser invertida en deporte, cultura, ocio, transporte y comida durante las horas lectivas del docente.

Cualquier persona interesada debe dejar sus datos de contacto en el formulario publicado en la página web oficial del Ayuntamiento de Helsinki.

Noticias relacionadas

Fuentes