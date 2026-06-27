Más de 110.000 solicitudes para acceder a los ciclos de formación profesional, 2.700 más que el curso pasado

El Departamento de Educación y Formación Profesional ha recibido un total de 110.509 solicitudes para cursar el primer año de un ciclo formativo de grado medio o superior durante el curso 2026-2027, según ha informado la consejería en un comunicado. Son 2.747 más que el año pasado. Del total, 58.379 solicitudes corresponden a personas que quieren matricularse en un ciclo de grado medio, mientras que 52.130 son preinscripciones para un ciclo de grado superior. Por primera vez, la consejería propone a los aspirantes una asignación alternativa, de modo que, si no consiguen plaza en ninguna de las rondas de adjudicación para las opciones que eligieron como preferentes, el Departamento podrá ofrecerles una plaza alternativa basada en sus intereses. Casi 9 de cada 10 aspirantes han aceptado esta opción.

Las solicitudes recibidas se están validando para comprobar que los aspirantes cumplen los requisitos de acceso a los estudios solicitados.

Según el director general de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, Ricard Coma, el número de solicitudes demuestra "la prioridad de los jóvenes por estudiar Formación Profesional frente a otras opciones", y lo atribuye al "muy buen trabajo realizado por todos los actores de la FP", pero también a una "revisión continua del proceso de admisión y matrícula", con nuevas herramientas para "ajustar cada vez mejor la asignación de plazas". "El proceso debe permitirnos maximizar las adjudicaciones y minimizar las plazas vacantes", ha manifestado, añadiendo que el próximo curso culminará la "digitalización completa" del proceso.

Por su parte, la directora general de Atención a la Comunidad Educativa, Laura Brunet, ha destacado que la opción de la propuesta alternativa "permitirá que personas que en años anteriores se hubieran quedado sin asignación ahora puedan disponer de una alternativa similar".

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Calendario del proceso

Una vez presentadas las solicitudes, el calendario continúa con la publicación, el lunes 29 de junio, de la lista con la puntuación provisional. Las reclamaciones podrán presentarse hasta el 2 de julio. El 10 de julio tendrá lugar la primera ronda de adjudicación. La matrícula podrá confirmarse en línea hasta el 14 de julio y posteriormente deberá formalizarse en el centro educativo. El 24 de julio se realizará la segunda ronda de adjudicación y se comunicará la propuesta de asignación alternativa. La matrícula podrá confirmarse en línea el 28 de julio y, posteriormente, formalizarse en el centro educativo.