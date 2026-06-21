Cuando las matemáticas razonan sobre la existencia de Dios

No se enseña en la carrera de Matemáticas, pero la prueba ontológica de Kurt Gödel supone el intento de uno de los grandes genios del siglo XX por demostrar la capacidad de la lógica modal para construir razonamientos sobre cuestiones metafísicas como la existencia de Dios. Más de medio siglo después, el representante de Jesucristo en la Tierra, según la doctrina de la Iglesia Católica, el papa León XIV se alza como el primer pontífice de la historia con un título universitario en Matemáticas.

Robert Francis Prevost, nacido en Chicago en 1955 y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Villanova en 1977, ejerció como profesor de física y matemáticas antes de su carrera eclesial. Su perfil resulta singular porque combina formación científica y teológica. En su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, León XIV puso el foco en la tecnología y la inteligencia artificial, insistiendo en que el progreso técnico debe servir al bien común y no convertirse en un dominio tecnocrático sobre la persona.

Esa biografía no convierte al pontífice en un defensor de la prueba de Gödel, a la que no cita en ningún momento en su encíclica ni se conoce su postura al respecto, pero ofrece un marco para revisitar la relación entre la ciencia y la religión.

El lógico que demostró los límites de las matemáticas

Kurt Gödel (1906-1978) fue un lógico, matemático y filósofo austríaco considerado una de las mentes más brillantes del siglo XX. Su nombre quedó asociado para siempre a los teoremas de incompletitud, publicados en 1931. Con ellos demostró que cualquier sistema matemático lo suficientemente potente contiene afirmaciones verdaderas que no se pueden demostrar utilizando únicamente las reglas del propio sistema.

La prueba de Götel no identifica al Dios del cristianismo ni establece una existencia física verificable

El hallazgo sacudió los fundamentos de las ciencias exactas y demostró que incluso las matemáticas tienen límites internos. La influencia de aquel descubrimiento se extendió mucho más allá e inspiró, entre otros, a Alan Turing, considerado uno de los padres de la informática moderna, para demostrar que existen problemas que ningún ordenador podrá resolver jamás, independientemente de su potencia de cálculo, una conclusión sigue vigente en plena era de la inteligencia artificial.

Lógica a partir de axiomas sobre Dios

Sin embargo, Gödel también dedicó parte de su vida a preguntas filosóficas y metafísicas. Su amistad con Albert Einstein, que dio lugar a innumerables paseos y conversaciones en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, también suscitó aportaciones a la teoría de la relatividad. Describió soluciones teóricas en las que el tiempo podría ser circular, abriendo la puerta, al menos desde el punto de vista matemático, a la posibilidad de viajar al pasado.

En su amplia curiosidad, hacia 1941 quiso explorar si podía deducirse la existencia de Dios mediante una cadena rigurosa de razonamientos lógicos. La prueba parte de varios axiomas o supuestos aceptados como punto de partida. Estos se basan en el argumento ontológico formulado siglos antes por Anselmo de Canterbury, que define a Dios como el ser más grande que se pueda concebir y concluye que, si existe en el entendimiento, debe existir también en la realidad para ser verdaderamente el más grande.

El trabajo permaneció inédito durante décadas y solo se conoció ampliamente tras la muerte de su autor

A través de un marco conceptual apoyado en Gottfried Leibniz, Gödel desarrolló mediante la lógica modal una demostración según la cual, si la existencia de un ser con determinadas propiedades perfectas es lógicamente posible, entonces su existencia sería necesaria. El trabajo permaneció inédito durante décadas y solo se conoció ampliamente tras la muerte de Gödel.

Una construcción

El profesor Óscar Fernández, docente de Matemáticas durante más de una década (nueve años de ellos en el IES Las Salinas, en Lanzarote), resume que “Kurt Gödel lo que hace es básicamente demostrar la existencia de Dios partiendo de un axioma o una premisa: que es positivo que exista Dios, que la existencia de ese ser es buena. Entonces, matemáticamente, la deducción es correcta, pero siempre partiendo de esa premisa como verdadera”.

En este sentido, Fernández considera que “con esos axiomas puedes sustituir a Dios por otra cosa y llegarías a una conclusión análoga. Si cambias las piezas iniciales, cambias el resultado final”. La prueba no identifica al Dios del cristianismo ni establece una existencia física verificable. “Al final es como una construcción. Partes de unas piezas y montas como un lego”, agrega.

Los axiomas iniciales condicionan siempre las conclusiones de cualquier sistema formal

“Lo que me llama la atención es que las matemáticas pueden llegar a demostrar cosas muy complejas partiendo de unas premisas y utilizando solo la lógica. Lo que sí me convence es que la demostración sea correcta matemáticamente; otra cosa es qué significan filosóficamente esos axiomas”, agrega.

Los axiomas aceptados

Luis Balbuena, matemático grancanario y uno de los referentes internacionales en innovación educativa, explica que "las construcciones axiomáticas siempre tienen unos principios que se aceptan como válidos" y a partir de ellos se desarrolla un sistema de propiedades, teoremas y resultados. Como ejemplo cita la geometría de Euclides de Alejandría, edificada sobre cinco principios básicos que han servido durante siglos para describir la geometría plana que se enseña en las aulas, como el famoso: "La distancia más corta entre los puntos de la línea recta".

"Se aceptan como válidos y sin una demostración, digamos, formal", aclara Balbuena. Pero si se modifica alguno de esos axiomas, también cambia la teoría que se construye sobre ellos. Así surgieron las geometrías no euclidianas. Por ejemplo, la geometría clásica de Euclides establece que por un punto exterior a una recta solo puede trazarse una línea paralela; sin embargo, esa regla deja de cumplirse si el espacio sobre el que se trabaja no es plano, sino curvo.

En 2013, dos investigadores europeos verificaron que la cadena de razonamientos de Gödel era válida

En la superficie de la Tierra, por ejemplo, los meridianos pueden considerarse líneas rectas dentro de una geometría esférica. A diferencia de las rectas de un plano, todos los meridianos terminan encontrándose en los polos, por lo que no existen paralelas. El simple hecho de modificar ese principio básico da lugar a una nueva geometría, distinta de la euclidiana pero igualmente válida.

Para Balbuena, este ejemplo ayuda a entender el planteamiento de Gödel: las conclusiones de un sistema lógico dependen de los axiomas que se aceptan al inicio. Gödel parte de una serie de propiedades atribuidas a un ser supremo y desarrolla, mediante las herramientas de la lógica formal, una estructura coherente que conduce a la conclusión planteada. "Si esos principios se cambian o se modifican, pues lógicamente el cuerpo que se construye también se modifica", apunta.

Un ordenador refrenda el método de Gödel

Cuatro décadas después de que Gödel formulara su prueba, dos investigadores europeos recurrieron a la informática para comprobar si la estructura lógica de aquella demostración resistía un análisis automatizado. Los científicos Christoph Benzmüller, de la Universidad Libre de Berlín, y Bruno Woltzenlogel Paleo, de la Universidad Técnica de Viena, publicaron en agosto de 2013 un trabajo en el que formalizaban y verificaban mediante sistemas computacionales la prueba desarrollada por Gödel.

La repercusión mediática llegó semanas después, cuando numerosos usuarios en redes sociales interpretaron que la informática había demostrado la existencia de Dios. Sin embargo, eso no era lo que afirmaba el estudio, sino que aceptados los axiomas planteados por Gödel, la cadena de razonamientos es lógicamente válida. El ordenador confirmó que, dentro de ese sistema formal, la conclusión se deriva correctamente de las premisas.

León XIV defiende que la inteligencia artificial puede ser una ayuda valiosa como “compañera de camino” siempre que permanezca subordinada a la dignidad de la persona y al bien común

Los propios autores insistieron entonces en que el verdadero interés de la investigación no estaba en la teología, sino en las posibilidades que abre la computación para analizar argumentos complejos de la filosofía y la lógica. Pero la investigación iniciada en 2013 tampoco se detuvo ahí. Benzmüller continuó refinando el modelo en trabajos posteriores publicados en 2016 y 2020, explorando variantes de la prueba en sistemas lógicos más simples y tratando de resolver algunas de las objeciones filosóficas planteadas al argumento original.

En 2025 dio un paso más al publicar, junto con otros investigadores, una nueva verificación asistida por ordenador. El sistema volvió a concluir que, dentro de los axiomas establecidos, la existencia de un ser supremo se sigue lógicamente de las premisas. Una vez más, la cuestión central no era si Dios existe, sino hasta qué punto una máquina puede ayudar a los seres humanos a explorar los límites de la lógica y del razonamiento formal.

La IA como compañera de camino

Aunque una máquina no puede responder a la pregunta religiosa, sí puede actuar como una herramienta que comprueba la coherencia de argumentos extremadamente complejos. La conexión con León XIV aparece precisamente en ese terreno. En Magnifica Humanitas, el papa defiende que la inteligencia artificial puede ser una ayuda valiosa como “compañera de camino” siempre que permanezca subordinada a la dignidad de la persona y al bien común.

La verificación informática de la prueba de Gödel ilustra esa idea mejor que muchas discusiones abstractas: un ordenador puede revisar la lógica de un argumento sobre Dios, pero no sustituir el juicio filosófico, científico o religioso sobre su significado. “Hay preguntas que las matemáticas nunca podrán responder”, advierte Óscar Fernández, como los sentimientos, la experiencia subjetiva o el sentido último de la existencia, que no se dejan capturar completamente por un conjunto de ecuaciones.

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En ese sentido, la visita de León XIV a Canarias ofrece un ángulo singular. No es frecuente que el jefe de la Iglesia Católica pueda ser presentado, sin metáfora, como un matemático de formación. Con su perfil académico y su reflexión sobre la IA, representa también una versión contemporánea del encuentro entre la tecnología, las matemáticas y la búsqueda humana de sentido.