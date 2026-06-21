Estudiantes de la UdG identifican qué herramientas y aplicaciones son más efectivas para detectar fake news y vídeos manipulados

Diez estudiantes de la Universidad de Girona (UdG) han identificado qué herramientas y aplicaciones son más efectivas para detectar 'fake news' y vídeos manipulados. Todos ellos cursan estudios en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y, durante medio año, han analizado en profundidad hasta 21 programas basados en inteligencia artificial (IA).

De cada uno de ellos han realizado una auténtica radiografía para comprobar si eran capaces de detectar noticias falsas del ámbito económico o vídeos manipulados mediante tecnología 'deepfake'. Tras analizar todos los programas, han concluido que Google Gemini es el más completo y fiable.

"El resultado no solo ayuda a evitar ciberestafas, sino que también puede aplicarse para verificar todos los contenidos que circulan por las redes sociales", explica su profesora, Anna Carbonell.

Según datos de los Mossos d'Esquadra, en Catalunya cada mes se denuncian estafas que, en conjunto, alcanzan importes de entre 12 y 15 millones de euros. La inmensa mayoría -por no decir casi todas- tienen lugar en entornos digitales.

Como gancho, los ciberdelincuentes suelen utilizar 'fake news' o 'deepfakes': noticias falsas creadas intencionadamente o vídeos manipulados de personajes famosos que, por ejemplo, anuncian inversiones con rentabilidades muy elevadas en poco tiempo. Existen falsificaciones tan sofisticadas que resulta difícil distinguir si lo que muestran es verdadero o falso.

El aumento de estas ciberestafas ha llevado al Colegio de Economistas de Catalunya a publicar un estudio específico para alertar tanto a las empresas como a la ciudadanía sobre los riesgos de caer en este tipo de engaños. Como parte de este informe, el colegio encargó a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UdG que analizara qué herramientas basadas en IA son más eficaces para combatir estas falsedades.

La investigación ha sido realizada por un grupo de diez estudiantes voluntarios bajo la supervisión de la profesora Anna Carbonell, que imparte la asignatura de marketing digital. Se trata de estudiantes que este curso han cursado tercero o cuarto de Economía, Administración y Dirección de Empresas (ADE) o el doble grado.

Durante medio año, los universitarios analizaron un total de 21 programas diferentes y pusieron a prueba su capacidad para verificar contenidos, tanto textos como contenido audiovisual (gráficos, fotografías, vídeos y audios).

Entre las herramientas evaluadas se encontraban aplicaciones conocidas como ChatGPT o Google Gemini, así como otras más especializadas y menos populares, como Vastav, GPTZero, Hive AI, JustDone, My AI Detector, NewsGuard, Perplexity AI, SurfSafe o Scribbr, entre otras.

Una radiografía detallada

De cada una de las herramientas basadas en IA, los estudiantes realizaron un análisis exhaustivo.

Partiendo de un conjunto de 100 noticias falsas y otras verdaderas, probaron cada uno de los programas en distintos idiomas (catalán, castellano e inglés) y en diferentes dispositivos (ordenadores, tabletas y teléfonos móviles).

"Hemos analizado numerosas variables; por ejemplo, si los resultados eran homogéneos cuando distintas personas formulaban la misma pregunta, el tiempo de respuesta, si la herramienta era intuitiva o no y si emitía un veredicto claro", explica David Domingo, estudiante de cuarto curso de ADE.

"Además, combinar noticias falsas con noticias verdaderas nos permitía comprobar si el programa cometía errores al identificarlas", añade.

"Como estudiábamos diferentes grados, nos organizábamos para reunirnos en la biblioteca. Allí nos dividíamos en grupos de tres o cuatro personas y cada uno contrastaba por separado el funcionamiento de la misma herramienta", explica Helena Garcia, de 22 años y también estudiante de ADE en la UdG.

Gemini, la más fiable

Analizar los 21 programas de IA y extraer conclusiones sobre cuáles ocupaban los primeros puestos en eficacia les llevó aproximadamente seis meses. El resultado es el estudio titulado 'Economía de la mentira', que recoge los resultados obtenidos por cada herramienta y determina cuáles son las más robustas y viables para detectar las 'fake news' y los 'deepfakes' que circulan por internet.

El estudio distingue entre distintos tipos de contenido. Para el análisis exclusivo de textos, GPT Zero es una de las opciones más adecuadas. En el caso de imágenes y audio, destaca IsFakeIA, mientras que para contenido audiovisual la solución más fiable para detectar vídeos manipulados es Vastav.

Sin embargo, más allá de las herramientas especializadas, el estudio concluye que la herramienta más completa y sólida para analizar todo tipo de contenidos es Gemini. "La inteligencia artificial de Google analiza con una precisión milimétrica si un contenido es real o ha sido manipulado", explica Helena Garcia. Además de analizar técnicamente los archivos, Gemini contrasta la información con datos en tiempo real para comprobar si el contenido es coherente con registros oficiales y fuentes de actualidad.

De hecho, Gemini es capaz de detectar incluso aquellas firmas digitales -similares a marcas de agua invisibles- que permiten identificar si un contenido ha sido generado mediante IA o es auténtico. Asimismo, a diferencia de otros programas, el usuario no necesita proporcionar instrucciones muy precisas (los llamados prompts). Además, al estar integrado en el ecosistema de Google, resulta muy accesible, dispone de una versión gratuita y es fácil de utilizar.

Por último, el estudio concluye que Perplexity AI también es una herramienta "altamente eficiente" y hace una mención especial a Verificat, la plataforma catalana de verificación de hechos, cuya labor para desmontar noticias falsas reconoce expresamente.

Aplicables para cualquier ámbito

Aunque el informe elaborado por los estudiantes de la UdG se ha centrado en el ámbito económico -porque así lo establecía el encargo recibido-, sus resultados son aplicables a muchos otros sectores.

Desde empresas hasta ciudadanos, pasando por medios de comunicación o analistas políticos, el informe identifica qué herramientas basadas en inteligencia artificial son más eficaces para combatir la desinformación mediante 'fake news' y 'deepfakes'.

"Del mismo modo que una persona puede ser víctima de una estafa económica, también puede ser engañada de muchas otras maneras", explica Anna Carbonell.

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"Cada día circulan por las redes sociales multitud de imágenes, noticias y vídeos falsos que aparentan ser reales. Este estudio permite conocer qué programas son más eficaces para determinar si una publicación o un contenido es verdadero o no", concluye la profesora de marketing digital.