Xusa Serra, tanatóloga: “Decir a un niño que alguien ‘se ha ido’ puede confundirle: hay que decir que ha muerto”

Hay una pregunta que tarde o temprano llega a todas las casas. Puede aparecer en el coche, antes de dormir o al ver un pájaro muerto en la calle. De repente, un niño mira a su madre o a su padre y pregunta: "¿Tú te vas a morir?". Y ahí entendemos algo incómodo: quizá educamos a nuestros hijos para muchas cosas, pero no siempre para afrontar la muerte.

Les enseñamos a leer, a comer bien, a cruzar la calle o a pedir perdón. Pero cuando aparece el duelo, muchas veces improvisamos. Inventamos estrellas, cielos o viajes largos porque tampoco nosotros sabemos siempre cómo sostener esa conversación sin rompernos.

En este episodio de Sobre (vivir) a la crianza hablamos de pérdida, de despedidas, de miedo, de hijos que preguntan mucho antes de lo que esperamos y de adultos que, aun queriendo protegerlos, a veces les ahorramos una verdad que tarde o temprano tendrán que comprender.

La palabra que más nos cuesta decir

Para abordar este tema nos acompañan Sofía Dengra, psicóloga especialista en procesos de duelo, pérdidas y bienestar emocional, y colaboradora de la Asociación Aves, y Xusa Serra, enfermera, antropóloga, tanatóloga y autora de El libro de la buena muerte y de Y yo también moriré.

Una de las primeras ideas que aparecen en la conversación es tan sencilla como difícil: hay que utilizar la palabra "ha muerto". Dengra explica que incluso los niños muy pequeños perciben la falta de vida en un cuerpo, aunque no comprendan todavía toda su trascendencia. Por eso, un pájaro muerto en la calle puede ser una ocasión para hablar, con naturalidad, de lo que significa morir.

Serra insiste en que los niños pequeños son muy literales. Decir que alguien "se ha ido" puede generar confusión, porque irse también significa poder volver. Por eso, las expertas recomiendan hablar con verdad, con palabras concretas y adaptadas a la edad, sin añadir detalles que no puedan comprender o que no necesiten saber.

"¿Tú también te vas a morir?"

A partir de los seis o siete años, los niños empiezan a entender mejor que la muerte es irreversible. Pero antes ya pueden hacer preguntas difíciles. Cuando llega el temido "¿tú te vas a morir?", Dengra propone devolver primero la pregunta: "¿Y tú qué crees?". No para esquivar la respuesta, sino para entender qué inquietud hay detrás.

Después, toca responder sin mentir: sí, todos nos vamos a morir. Pero con una frase que acompaña y no abandona: "Espero hacerme muy mayor". La diferencia importa. No podemos prometer que nada malo ocurrirá, pero sí podemos transmitir deseo, cuidado y presencia: "Espero vivir muchos años para cuidarte".

El episodio también aborda una de las muertes más difíciles de explicar: el suicidio. Serra defiende que no debe ocultarse, aunque sí debe contarse sin detalles sobre el cómo. Es importante dejar claro que no es culpa del niño ni de nadie, y que es preferible que lo sepa por una persona que le quiere y puede acompañarle, antes que enterarse por terceros o años después sentir que le mintieron.

Despedirse también forma parte de cuidar

Una de las grandes dudas de las familias es si los niños deben ir a los funerales, al tanatorio o ver el cuerpo de una persona querida. Dengra recuerda que durante siglos la muerte formó parte de la vida familiar: los niños estaban cerca, veían a los adultos cuidar, llorar, despedirse y acompañar.

Serra matiza que no se trata de obligar, sino de explicar bien qué van a encontrar, cómo puede estar la familia y qué opciones tienen. Hay niños que quieren ir porque van todos, otros que necesitan despedirse y otros que prefieren hacerlo de otra manera. Lo importante es que no queden excluidos de un proceso que también les afecta.

Ambas coinciden en que los niños necesitan adultos disponibles. Si una madre o un padre están desbordados, conviene que haya otra persona cercana que pueda acompañar al niño, salir con él si lo necesita o ayudarle a poner palabras a lo que está viendo.

La escuela ante la pérdida

La escuela también tiene un papel clave. Cuando un niño pierde a un familiar cercano, Dengra subraya que la noticia debe darse cuanto antes y en un espacio adecuado, nunca en la calle, en el coche o de cualquier manera. Una persona de la familia, junto con alguien del centro, puede comunicarlo en un lugar tranquilo y protegido.

Serra recuerda que los colegios deberían trabajar la muerte antes de que ocurra una tragedia. Porque en algún momento pasará: la muerte de un abuelo, de un padre, de una madre, de un profesor o incluso de un alumno. Si el duelo se ha podido hablar antes, la comunidad educativa tendrá más herramientas para acompañar.

Cuando fallece alguien del centro, las expertas defienden la importancia de hacer un ritual o un homenaje colectivo. No se trata solo de despedirse, sino de permitir la expresión emocional y de detectar después qué niños necesitan más acompañamiento.

El vínculo que permanece

El episodio también reflexiona sobre cómo viven ciertos días los niños que han perdido a una madre o a un padre. En fechas como el Día del Padre o el Día de la Madre, Serra recuerda que una persona fallecida no desaparece del todo de la vida de un niño. Físicamente no está, pero el vínculo puede continuar de muchas maneras.

Puede ser encendiendo una vela, preparando su comida favorita, llevándole flores, escribiéndole una carta o haciendo un dibujo. Dengra lo resume con una idea poderosa: cuidar más allá de la vida. Porque cuando alguien muere, muere el cuerpo, pero no necesariamente todo lo que dejó en nosotros.

Sobre (vivir) a la crianza - Cómo contamos la muerte a los hijos

En una conversación que emociona y obliga a mirarnos como madres y padres, hablamos de cómo acompañar a nuestros hijos cuando la vida se rompe. Y quizá la respuesta no está en evitarles el dolor, sino en sostenerlo con ellos, con palabras claras, presencia y amor.

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