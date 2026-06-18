Núria Genís, auxiliar de educación especial: "Las monitora de apoyo escolar somos los grandes olvidados, trabajamos en situaciones precarias, externalizadas e invisibilizadas"

Desde hace meses, el sector educativo catalán vive una de las crisis más largas y profundas de los últimos años, que ha llevado a enfrentar al profesorado con el Departamento de Cultura de la Generalitat. Dentro de este conflicto, que todavía sigue vivo y parece lejos de cerrarse, hay un colectivo que también ha alzado la voz. Dicen ser "los grandes olvidados", aunque al mismo tiempo reivindican su papel esencial dentro de la escuela inclusiva que Catalunya defiende. Hablamos de las monitoras y los monitores de apoyo escolar que, desde hace muchos años, trabajan "en condiciones precarias, externalizados bajo el marco de un convenio de ocio educativo e invisibilizados". Para intentar revertir esta situación, se han unido creando la Red de Monitoras y Monitores de Apoyo Escolar de Catalunya, con la que quieren defender sus derechos y reclamar que "también somos comunidad educativa y merecemos el mismo respeto".

En un texto que estas profesionales han hecho público explican que "estamos cada día en las escuelas, acompañando a niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE), sosteniendo situaciones muy complejas y trabajando estrechamente con docentes y equipos educativos. Pero demasiado a menudo parece que solo se nos recuerda para cubrir servicios, y no para tenernos en cuenta como profesionales de la educación". En este sentido, una de las "grandes injusticias" que sufren es que las monitoras -algunas con veinticinco años de experiencia- están contratadas por empresas externas "bajo el convenio de ocio educativo, cobrando como monitoras de ocio, a pesar de asumir responsabilidades educativas, emocionales e incluso sanitarias dentro de los centros escolares".

En este contexto, denuncian que el convenio de ocio no se aplica correctamente, ya que el ocio educativo se desarrolla fuera del horario lectivo y no durante los horarios en los que trabajan las monitoras en los centros. Además, puntualizan que su labor es de apoyo educativo y no de ocio.

Las monitoras, afirman, "somos las profesionales que acompañamos a niños y niñas con necesidades educativas especiales, TEA, TDAH, discapacidades, dificultades conductuales o necesidades sanitarias. Somos quienes estamos al lado de los menores en momentos de crisis, en los comedores, en los patios y dentro de las aulas. Y, aun así, seguimos trabajando a menudo en condiciones precarias y sin el reconocimiento que merece nuestro trabajo".

Da fe de ello la ampurdanesa Núria Genís que, como Auxiliar de Educación Especial (AEE) y monitora de apoyo, forma parte de la Red. Lleva veinte años vinculada al mundo del ocio educativo realizando actividades extraescolares y dirigiendo campamentos, y hace cinco años que trabaja como monitora de apoyo, actualmente repartiendo su jornada entre educación primaria y secundaria en dos centros de Figueres, "dos mundos totalmente diferentes".

Genís explica que, a pesar de ser auxiliares de educación especial e incluso desempeñar en algunos casos funciones propias de Técnicos de Integración Social (TIS), se encuentran en un callejón sin salida porque el departamento ni abre la bolsa de trabajo de AEE ni internaliza al personal de apoyo escolar, una medida que reclaman para todos.

"Les resulta más económico externalizar el servicio a una empresa de ocio educativo -la Fundación Fundesplai, desde el pasado enero- y mantenernos en unas condiciones laborales pésimas, a pesar de que somos parte de la solución, somos el apoyo".

En este sentido, reclaman que se abra la bolsa de trabajo y que quien quiera acceder a ella pueda hacerlo y recibir la formación necesaria.

Agredida en el patio con una piedra y un palo

Núria Genís, que también es jueza de paz en Vilabertran, admite que ha vivido situaciones muy complicadas en las aulas y que las realidades son muy diferentes entre primaria y secundaria "por las cargas que llevan los niños, la falta de educación y de respeto. Muchas veces haces más de policía que de otra cosa y te das cuenta de que no puedes solucionar problemáticas que vienen de casa".

Recuerda que hace dos años ella misma fue agredida en el patio con una piedra y un palo por un alumno de secundaria.

"Fue impactante. Delante de cientos de alumnos no tienes herramientas", admite.

Otras compañeras de distintos centros educativos también han sido golpeadas e incluso mordidas. Detrás de estas situaciones, aunque las han denunciado y comunicado debidamente, solo ha habido silencio e inacción, generando "angustia" y provocando bajas laborales entre las profesionales.

Lo que más les preocupa es que todo esto acabe normalizándose.

Genís pone de manifiesto que existe una gran diversidad en las aulas y que las necesidades del alumnado no les permiten "ni atender a quien quiere seguir el ritmo, ni a quien puede hacerlo, ni a quien tiene necesidades específicas".

Tampoco encuentran la solución en dividir los grupos, porque lo que faltan son recursos humanos.

Una pieza imprescindible

La labor de las monitoras y monitores de apoyo es amplia. Núria Genís explica que en primaria realizan "apoyo educativo dentro del aula" y pueden encargarse de uno o varios niños con necesidades especiales, tanto educativas como físicas.

En su caso, por ejemplo, en primaria también ha tenido que realizar "contenciones para evitar que el niño haga daño a otros niños o a la profesora".

En secundaria, matiza, esto es mucho más complicado porque pueden verse expuestos a denuncias, por lo que lo que intentan es "acompañarlos y ayudarlos como pueden".

Dentro del aula, afirma, "vas apagando fuegos, intentas lidiar con los conflictos, encontrar un espacio de calma para el niño".

Sin embargo, admite que deben poner límites siendo conscientes de que ellos "no pueden solucionar determinadas situaciones" y de que, aunque llamen a determinadas puertas, nadie les ofrece soluciones.

Con frecuencia, las monitoras se encuentran sometidas a mucha presión, además de tener jornadas fragmentadas y verse obligadas a desplazarse entre distintos centros. Por ello también reclaman una mejor organización.

En el caso de Genís, hasta el pasado mes de abril era la única monitora de apoyo en el instituto donde trabaja, un centro en el que se ha sentido muy bien acogida y donde ha recibido el apoyo tanto del profesorado como del equipo directivo. "Yo me siento útil", reconoce. Ahora son dos monitoras, aunque desconoce qué ocurrirá en septiembre. De hecho, afirma que sienten que están al final de la cola dentro del sistema educativo.

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En esta línea, el colectivo concluye que "quizá ha llegado el momento de que la administración deje de ver a las monitoras de apoyo como un servicio secundario y empiece a entender que somos una pieza imprescindible de la comunidad educativa".