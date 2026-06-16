Irene Molina, alumna de un instituto público de Badajoz, logra un 14 en la PAU: "Seguramente me decantaré por una carrera de Humanidades"

Cada año, cientos de miles de estudiantes en toda España afrontan uno de los momentos más decisivos de su etapa académica. Según la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), alrededor de 300.000 alumnos se han presentado este año a la Prueba de Acceso a la Universidad. Detrás de cada examen hay meses de preparación, horas de estudio, sacrificios personales, nervios y, en muchos casos, noches en vela. Todo ese esfuerzo acaba condensado en una calificación que, más allá de un número, representa el trabajo realizado durante años y abre la puerta al futuro universitario.

Entre quienes han logrado la máxima recompensa se encuentra Irene Molina González, estudiante del IES Cuatro Caminos de Don Benito, que ha obtenido un extraordinario 14 sobre 14 en la PAU. Un resultado al alcance de muy pocos. De hecho, solo cinco estudiantes han conseguido la máxima nota en toda Extremadura, y tres de ellos pertenecen a la comarca de Vegas Altas, lo que pone de manifiesto el alto nivel académico de los centros educativos de la zona.

Constancia

Lejos de atribuir su éxito a una preparación intensiva de última hora, Irene destaca la importancia de la constancia durante todo el curso. “He intentado llevarlo todo al día y la verdad es que no me gusta dejar las cosas para el último momento. Pero si tengo que estudiar algo o hacer algo el último día, hago un esfuerzo especial para ello”, explica.

Una filosofía basada en el trabajo diario que le ha permitido afrontar con garantías una prueba que genera una enorme presión entre los estudiantes. Sin embargo, pese a haber alcanzado la máxima calificación posible, Irene reconoce que todavía está perfilando cuál será su futuro académico.

Humanidades

“Acerca de la carrera que voy a estudiar, todavía no estoy del todo segura, pero creo que seguramente me decantaré por una carrera de Humanidades porque es el bachillerato que yo he cursado y, además, son los estudios que más me interesan”, señala. Entre sus preferencias destacan disciplinas como Historia o Filología Clásica.

Futuro lejos de Extremadura

Respecto a dónde continuará su formación, la estudiante contempla la posibilidad de salir de la región para ampliar sus opciones universitarias. “Creo que el curso que viene me iré a Madrid porque allí hay muchos grados y dobles grados de Humanidades, pero tampoco me disgusta la idea de estudiar en Extremadura y no lo descarto”, afirma.

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Con la máxima nota de acceso bajo el brazo y un futuro académico prometedor por delante, Irene Molina se ha convertido en uno de los nombres propios de la PAU 2026 en Extremadura y en un ejemplo de cómo la constancia y el esfuerzo diario siguen siendo las mejores herramientas para alcanzar las metas más ambiciosas.