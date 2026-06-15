Andrea Pérez, la biotecnóloga de diez en la PAU de 2016 que se hizo profesora: "Hay otros caminos para llegar, que no se obsesione nadie con las notas"

La gijonesa Andrea Pérez siempre tuvo clara la carrera que quería estudiar y aunque su primera vocación se encaminaba hacia la investigación, a los pocos años de dar el salto a la universidad, la docencia se cruzó en su camino. Con una nota media de 9,814 en la PAU general, pudo entrar en Biotecnología. “Fue una etapa que la viví con estrés por llegar a la nota de corte, que por aquel entonces estaba sobre 12”, recuerda Pérez.

Finalmente, lo logró y pudo acceder a un grado en el que las notas también fueron excelentes y “no sufrí ningún problema”, reconoce. Sin embargo, en segundo de carrera algo cambió.

Lo que parecía encaminar su futuro hacia la investigación terminó por dar un giro y enfocarlo al profesorado. “Me di cuenta de que no era lo mío y que lo que me gustaba era trabajar con personas y ofrecer un servicio público. Era una vocación que tenía desde el instituto y que años después me volvió a surgir”, recuerda Pérez, que una vez acabó la carrera se decantó por hacer el Máster de Formación del Profesorado en Biología y Geología. “En la carrera no damos nada de geología, pero en el máster tuve algunas asignaturas y me encantó”, afirma Pérez que, en esos años también tuvo sus primeras prácticas reales en un centro educativo que reafirmaron sus ganas de dar clases en instituto.

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“Una vez terminé, me presenté a las oposiciones, en la primera saqué buena nota, pero era un año transitorio y ya en la segunda fue cuando saqué la plaza”, explica, añadiendo que este año ha sido su primero como profesora en el IES Roces. “Soy gijonesa y tener la plaza en mi ciudad es increíble”, asume, detallando que la vocación docente sigue viva. “Tenía claro que me gustaba la función didáctica y divulgativa con los jóvenes. Disfruto mucho dando clase y junto a la otra profesora encargada del departamento hemos montado una asignatura que es muy práctica”, menciona, recordando esos años en los que el futuro dependía de un solo examen de acceso a la universidad. “Es cierto que, ahora, puedo pensar que para llegar a ser profesora de instituto me bastaba con haber hecho biología, pero al final he llegado a donde quería”, comprende, dejando también un consejo a sus futuros alumnos que vayan a preparar la prueba de selectividad. “Les diría que se esfuercen, eso lo primero, pero que no piensen que por no sacar una nota o no llegar a una carrera se acaba todo. Hay otros caminos con los que se puede llegar al objetivo. Tienen que compatibilizar el estudio con el resto de cosas”, remata Pérez.