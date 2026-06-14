Pedro Abad, la mejor nota de la Selectividad 2026 en Sevilla: "Quiero aplicar el conocimiento de las Matemáticas al terreno de la vida cotidiana"

"Sorprendente". Esta es la sensación de Pedro Abad. Ha obtenido el mejor expediente de la Selectividad del total de 8.399 alumnos que han aprobado la PAU en la Universidad de Sevilla: un 13,966. Quiere estudiar el Doble Grado en Matemáticas y Estadística en la Hispalense. Tras cursar los dos años de Bachillerato en la modalidad de Ciencias y Tecnología en el Colegio de Fomento Tabladilla, próximo a Montequinto, afronta el futuro con ilusión. Su sueño es "aplicar el conocimiento en Matemáticas en terrenos de la vida cotidiana". Todo un reto en el mundo actual.

En declaraciones a El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial que este diario, Pedro Abad ha confesado que la noticia le ha pillado por sorpresa: "Sabía que los exámenes me habían salido bien, que iban a ser buenas notas, pero la verdad que es una noticia que no esperaba". Un revuelo también entre su círculo más cercano. "Mi madre que no está en casa, porque está trabajando, se ha emocionado cuando la he llamado" comentaba el joven al tiempo que aseguraba cómo su padre se ha marchado del trabajo a casa para celebrarlo junto a él.

¿Qué carrera estudiará?

Lo tiene claro. Cursará el Doble Grado de Matemáticas y Estadística en la Universidad de Sevilla. El mejor expediente de la edición anterior también se decantó por esta área de estudios. En 2025 esta titulación cerró las matriculaciones con una nota de corte de 13,080. No hay dudas de que alcanzará su sueño tras haberse con un 13,966 en los exámenes de la PAU de este año. Entre sus aspiraciones está acercar las Matemáticas a los problemas reales de la gente. "Me gusta el mundo de la banca, las aseguradoras, la empresa... para poder aplicar todo ese conocimiento a la vida cotidiana", señalaba orgulloso.

Aunque se ha decantado por este Doble Grado, valoró otras opciones antes. "Pensé en ingeniería informática o industrial, pero me contaron la buena experiencia que tiene Matemáticas y Estadística en la US, y al final me he acabado decantando por ella". Pedro Abad no se esconde: "Con ganas de empezar, la verdad".

Un Bachillerato "exigente" en el Colegio Tabladilla

Contento, orgulloso y agradecido a todos los profesionales del Colegio de Fomento Tabladilla. "Hemos tenido una muy buena preparación, de calidad, y después también el apoyo que nos han puesto los profesores que se han volcado sobre nosotros", ha subrayado este estudiante. Es importante en unos años exigentes, por "el contenido, la rapidez y la intensidad del curso". "Al final te metes una cierta prisa a la hora del estudio que también hay que contar".

Lo más importante para Pedro Abad es la "responsabilidad" del estudio en sus dos años de Bachillerato que, por suerte, ha sobrellevado "sin dejar de lado a la familia, los amigos y los planes con equilibrio", ha confesado este alumno del Colegio Tabladilla. Es un centro privado bilingüe de Sevilla, vinculado a Fomento de Centros de Enseñanza, con identidad cristiana.

Bajan los aprobados de la PAU en la Universidad de Sevilla

Los aprobados de la Selectividad en la Universidad de Sevilla han bajado. Son casi dos puntos porcentuales menos (-1,46%) respecto a los resultados de 2025. Un 90,71% de los matriculados han superado la prueba de manera satisfactoria. En total, se matricularon 9.335 estudiantes en la Prueba de Acceso, de los cuales, 9.566 se presentaron finalmente a los exámenes y 8.399 resultaron aptos. Por otra parte, 2.671 estudiantes se matricularon únicamente en las Pruebas de Admisión. Esto eleva el número total de personas matriculadas en la PAU celebradas en la Universidad de Sevilla, a 12.006.

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La nota media de esta edición se sitúa en un 7,61 -frente al 7,63 de 2025- y 433 estudiantes han logrado más de un 13. Respecto a ediciones anteriores de la Selectividad en la Universidad de Sevilla, en 2023 y 2024 fue de 7,74 y en 2022 era de 7,48. En los últimos 10 años, la media más alta se registró en 2021 con 7,86 y la más baja en 2016 con 7,21.