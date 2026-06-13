Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaAcuerdo pazElon MuskAndicBarcelonaTres XemeneiesMadre bebé maltratadoZapatero
instagramlinkedin

PAU 2026

Polémica en la Selectividad vasca: decenas de ceros en Euskera entre alumnos de colegios con enseñanza en castellano

Los centros estudian una posible reclamación conjunta y el alumnado ya ha convocado una manifestación en Bilbao para exigir explicaciones

PAU 2026, hoy en directo: última hora del tercer día de los exámenes de selectividad en Catalunya

Imagen de un alumno durante su primer día de selectividad en Galicia.

Imagen de un alumno durante su primer día de selectividad en Galicia. / E. P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La polémica está servida en el País Vasco, donde decenas de alumnos han recibido notas extremadamente bajas, muchas de las cuales son ceros, en el examen de Euskera de la Selectividad de este año. Así lo ha publicado el diario 'El Correo', haciéndose eco del testimonio de algunos profesores que califican de "imposible" estos resultados.

Desde la Universidad del País Vasco (EHU) descartan que estas notas, que afectan sobre todo al alumnado de colegios concertados de modelo A –educación que utiliza el castellano como lengua vehicular para impartir la mayoría de las asignaturas–, sean consecuencia de un error técnico. La institución organizadora de la prueba atribuye estos motivos únicamente a ocho examinados que figuraban como no presentados pese a haber realizado la prueba.

Errores técnicos y criterios excesivamente estrictos, las dos principales hipótesis

Según los centros y las familias, los resultados son de difícil explicación porque corresponden a alumnos con buenas notas durante el curso e, incluso, con acreditaciones de B2 o C1 de euskera. Entre sus hipótesis, barajan la opción de errores en la corrección o grabación de las respuestas, o a criterios de corrección excesivamente estrictos.

Por el momento, la universidad no ofrece explicación adicional a unas calificaciones que comprometen el futuro académico y profesional de decenas de alumnos que optaban a carreras con notas de corte alta.

Noticias relacionadas

Reacciones del sector estudiantil

Por lo pronto, los alumnos suspendidos recurrirán a la solicitud de una revisión de examen, cuya nueva nota –de todas formas– se usará para crear un promedio con la original. Asimismo, los centros estudian una posible reclamación conjunta y el alumnado ya ha convocado una manifestación en Bilbao para exigir explicaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los meteorólogos coinciden sobre el calor en Catalunya: hay que prepararse
  2. Lo que no puedes hacer durante una baja laboral de la Seguridad Social si quieres seguir cobrando
  3. Jonathan Andic a su padre cinco meses antes de su muerte: 'No me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte
  4. Visita del Papa a España, en directo | Última hora de la salida de León XIV de Barcelona rumbo a Canarias
  5. Salut incluye a Vall d'Hebron en la sanción a Sant Joan de Déu y Sant Pau por el bebé maltratado y les multa con 6.000 euros
  6. Los científicos confirman que El Niño ya está aquí y hay hasta un 63% de probabilidades de que adquiera una intensidad muy fuerte
  7. El Tuvi confesó a un amigo que mató a la mujer embarazada 'por vacilarme
  8. Macrorredada policial contra el tráfico de armas de fuego en Barcelona tras dos asesinatos en 72 horas

Polémica en la Selectividad vasca: decenas de ceros en Euskera entre alumnos de colegios con enseñanza en castellano

Polémica en la Selectividad vasca: decenas de ceros en Euskera entre alumnos de colegios con enseñanza en castellano

Javier Parra, el placentino que saca un 14 en Selectividad y pone rumbo a la judicatura o la diplomacia

Un proyecto solidario educativo para Barcelona y L'Hospitalet, reconocido por BBVA AM con una donación de 32.000 euros

Un proyecto solidario educativo para Barcelona y L'Hospitalet, reconocido por BBVA AM con una donación de 32.000 euros

Valeria, la alumna madrileña con la mejor nota de la PAU 2026: "No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina"

Valeria, la alumna madrileña con la mejor nota de la PAU 2026: "No me lo puedo creer, no esperaba tanto, y quiero estudiar Medicina"

David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): "A mí lo que me gusta es resolver problemas"

David Lago, alumno de Redondela con una de las mejores notas de la PAU en Galicia (9,75): "A mí lo que me gusta es resolver problemas"

Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: "No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa"

Blanca Gaya, la mejor nota de la PAU en Aragón con un 13,954: "No me lo esperaba, ha sido una gran sorpresa"

Zhi Shan He Wu, la zamorana que ha sacado la nota más alta de Castilla y León en la PAU: "Algo tendrá que ver la inteligencia, pero el secreto es que soy trabajadora"

Pedro Abad, la mejor nota de la Selectividad 2026 en Sevilla: "Quiero aplicar el conocimiento de las Matemáticas al terreno de la vida cotidiana"

Pedro Abad, la mejor nota de la Selectividad 2026 en Sevilla: "Quiero aplicar el conocimiento de las Matemáticas al terreno de la vida cotidiana"