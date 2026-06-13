Polémica en la Selectividad vasca: decenas de ceros en Euskera entre alumnos de colegios con enseñanza en castellano

La polémica está servida en el País Vasco, donde decenas de alumnos han recibido notas extremadamente bajas, muchas de las cuales son ceros, en el examen de Euskera de la Selectividad de este año. Así lo ha publicado el diario 'El Correo', haciéndose eco del testimonio de algunos profesores que califican de "imposible" estos resultados.

Desde la Universidad del País Vasco (EHU) descartan que estas notas, que afectan sobre todo al alumnado de colegios concertados de modelo A –educación que utiliza el castellano como lengua vehicular para impartir la mayoría de las asignaturas–, sean consecuencia de un error técnico. La institución organizadora de la prueba atribuye estos motivos únicamente a ocho examinados que figuraban como no presentados pese a haber realizado la prueba.

Errores técnicos y criterios excesivamente estrictos, las dos principales hipótesis

Según los centros y las familias, los resultados son de difícil explicación porque corresponden a alumnos con buenas notas durante el curso e, incluso, con acreditaciones de B2 o C1 de euskera. Entre sus hipótesis, barajan la opción de errores en la corrección o grabación de las respuestas, o a criterios de corrección excesivamente estrictos.

Por el momento, la universidad no ofrece explicación adicional a unas calificaciones que comprometen el futuro académico y profesional de decenas de alumnos que optaban a carreras con notas de corte alta.

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Reacciones del sector estudiantil

Por lo pronto, los alumnos suspendidos recurrirán a la solicitud de una revisión de examen, cuya nueva nota –de todas formas– se usará para crear un promedio con la original. Asimismo, los centros estudian una posible reclamación conjunta y el alumnado ya ha convocado una manifestación en Bilbao para exigir explicaciones.