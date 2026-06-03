Un texto de Ana Bernal-Triviño publicado en EL PERIÓDICO, en el examen de castellano de Euskadi

El examen de Lengua y Literatura de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la llamada selectividad, en Euskadi ha incluido este miércoles un texto sobre el peso de las tareas domésticas que recae en las mujeres, de la periodista Ana Bernal-Triviño, publicado en EL PERIÓDICO.

Se trata del artículo '¿Dónde están ellos en las tareas domésticas?', publicado el 25 de octubre de 2025 en EL PERIÓDICO. Los estudiantes han tenido que hacer un resumen y responder a algunas preguntas relacionadas con el tema que se les proponía. El alumnado también ha analizado fragmentos de la obra del poeta Antonio Machado y la novelista Carmen Laforet.

Los artículos de opinión de diarios como EL PERIÓDICO son textos recurrentes en la prueba de Selectividad (PAU / EBAU) para el ejercicio de comprensión lectora y comentario crítico en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura o en la de Lengua Catalana.

A los examinadores les resultan útiles porque permiten evaluar la capacidad de síntesis del alumno, su comprensión lectora, la habilidad argumentativa, sus conocimientos de cultura general y su sentido crítico.

Ana Bernal-Triviño (Málaga, 1980), periodista y profesora de la Universitat Oberta de Catalunya, es colaboradora habitual de EL PERIÓDICO desde hace años. Feminista y estudiosa de la desiguladad de género, ha participado en programas de televisión y ha escrito el libro 'Las raíces del poder' (Espasa), una historia de la desigualdad con perspectiva de género.