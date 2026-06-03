Los docentes de la acampada en Valencia: "Está en manos de la Conselleria que pongamos fin a nuestra acción"

El colectivo de docentes acampado en la plaza de la Virgen, en Valencia, dentro del marco de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, ha lanzado un comunicado manifestando su respeto por la tradición del Corpus, su voluntad negociadora y la intención de respetar las celebraciones que arrancan el viernes con el traslado de las rocas.

“El colectivo de docentes que llevamos a cabo la acampada indefinida en la Plaza de la Virgen, atendido el contexto actual, manifestamos nuestra intención de comenzar una interlocución atenta con los responsables de la celebración del Corpus”, han dicho fuentes del colectivo, confirmando lo que ya había explicado la alcaldesa de València, esto es, que se están buscando soluciones de convivencia entre la fiesta y la acampada.

Los docentes han puesto de relieve también su “voluntad inequívoca” de hacer posible la realización de la que constituye una de las celebraciones más antiguas y arraigadas de la cultura popular de la ciudad de València”. Con todo, señalan, “está en lmanos de la Consellería de Educación que el colectivo de docentes acampadas pongamos fin a nuestra acción”, lo cual pasaría, entre otras cosas, por que “la Conselleria acepte hablar con el profesorado y los sindicatos representantes en condiciones adecuadas”.

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En todo caso, los docentes aclaran que no aceptarán “otra propuesta vergonzosa de la Conselleria”, y piden a la Administración –como condición sine qua non para abandonar la plaza– que deje de lado “la burla y el autoritarismo para atender las peticiones del profesorado a favor de una Educación Pública de calidad, para todos y todas en valenciano”. Y añaden: “Mientras tanto, no podamos sino persistir en la ocupación del espacio público. Desde el respeto que tenemos hacia tradiciones como el Corpus, no podemos olvidar, aun así, que es el futuro de la educación el que está en juego”.