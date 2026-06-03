El alumnado con necesidades educativas en Catalunya se ha triplicado en siete años

La segunda huelga general del sector educativo en Catalunya en plenas negociaciones con el Govern ha vuelto a poner el foco en la cada vez mayor complejidad de las aulas. En el curso 2025-2026 ha vuelto a aumentar el número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) hasta los 387.422, según datos del Departament d'Educació i Formació Professional.

Se trata de un aumento del 7,8% respecto al curso anterior, y del 254% desde el curso 2017-2018, cuando se empezó a recopilar este dato y había menos de 110.000 alumnos con NEAE. Estas cifras dibujan un panorama de creciente exigencia para el profesorado.

Este año representan casi el 35% del estudiantado de infantil, primaria, ESO y bachillerato, y se les suman los 9.030 alumnos matriculados en centros de educación especial. El aumento ha afectado a todos los cursos, pero especialmente a la etapa de primaria y ESO, con 13.000 alumnos con NEAE más cada una hasta alcanzar una proporción del 40% y el 41%, respectivamente.

Autismo y vulnerabilidad económica

Las necesidades de apoyo se dividen en dos grupos según la intensidad y el grado de adaptación que requiere cada caso. Las especiales pueden implicar adaptaciones curriculares, recursos materiales específicos o personal de apoyo. Afectan a más de 10.000 alumnos catalanes, entre los cuales el mayor grupo son los diagnosticados con trastornos del espectro autista.

Por otro lado, el apoyo de necesidades específicas se centra en adaptaciones metodológicas o refuerzos. Hay casi 3.500 alumnos que reciben este tipo de ayudas, siendo la vulnerabilidad socioeconómica o sociocultural la que a más afecta.

Mejor detección, pero también más necesidades

Un informe de la Síndica de Greuges publicado en enero de 2025 apuntó como motivo a una mayor y mejor detección de estas necesidades entre los alumnos, especialmente entre los que ya estaban escolarizados. “Hay una política activa de detección”, explica Aida Rodríguez, adjunta a la síndica para la defensa de los derechos de la infancia, a Verificat, “pero también un crecimiento de la complejidad en las aulas: más situaciones de vulnerabilidad socioeconómica entre los estudiantes, una mayor prevalencia de trastornos del espectro autista, etc.”.

Una gran parte de las necesidades es detectada por el personal docente en las aulas, especialmente la dislexia o déficit de atención. Aún así, el informe alerta que hay casos sin detectar porque el alumno se adapta mínimamente a las exigencias escolares, “porque recibe apoyo en el ámbito privado, por las capacidades del centro, o por su habilidad para compensar”.

Más presión en la escuela pública

Casi cuatro de cada diez alumnos de la escuela pública tienen necesidades específicas de apoyo educativo. En el curso 2025-2026, el 38,6% de los alumnos de los centros públicos, desde infantil a bachillerato, frente al 29,2% de los concertados y el 7,4% de los privados. “En los últimos años ha habido un incremento en la corresponsabilidad de la pública y la concertada, pero la privada no concertada está fuera de los circuitos de detección y reservas”, analiza Aida Rodríguez.

La brecha se ha ensanchado respecto al año pasado, cuando la pública registraba un 35,2% de alumnos con NEAE. En un año, ha sumado más de 20.000, hasta más de 291.000. “No ha habido un salto cualitativo en la dotación de recursos del sistema equivalente al incremento del alumnado con NEAE”, afirma Rodríguez, que también constata la necesidad de una mejor “cultura de la inclusión y una mayor formación entre los profesionales”.

En el caso de los centros focalizados en educación especial, 99 son públicos, con 4.559 alumnos, mientras que en los 62 privados concertados hay 4.471 estudiantes.