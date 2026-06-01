Aulas en Andalucía
Bad Bunny se 'cuela' en miles de colegios andaluces por un fallo en el software de las pantallas digitales
La Consejería y el proveedor de las pizarras digitales han concluido que la incidencia se debió "a una actualización que propició que un usuario autorizado hiciera un uso extendido" de una funcionalidad "sin saberlo"
Carlos Doncel
Bad Bunny sonó el jueves y el viernes de la semana pasada en multitud de colegios e institutos andaluces. De manera imprevista y simultánea, el tema Debí tirar más fotos del artista puertorriqueño se coló en las pizarras digitales acompañado del mensaje "A petición de Irene". Un incidente que la Consejería de Educación, tras la pertinente investigación, ha negado este lunes que se deba "a una brecha de seguridad o acceso externo no autorizado al sistema".
"No ha estado en ningún momento en riesgo la seguridad y privacidad de dato alguno de alumnado, docentes o de los propios centros educativos", aseguran desde Educación en un comunicado. Después de "la revisión técnica realizada tanto por la Consejería como por el proveedor SMART Technologies", se ha descartado que se produjese "un hackeo o acceso externo no autorizado al sistema en la reproducción de un archivo de audio no previsto en las pantallas digitales interactivas de los centros educativos de Andalucía".
"La incidencia partió de una actualización del sistema que propició que un usuario autorizado pudiera hacer un uso extendido, sin saberlo, de una funcionalidad de mensajería", explican estas mismas fuentes oficiales. "De tal forma, que pudo enviar un archivo de audio (una canción elegida por el alumnado para indicar el cambio de clase) a todas las pantallas de la plataforma Smart de todos los centros educativos de Andalucía (unas 40.000), cuando lo que pretendía era programar ese audio, como venía haciendo desde el mes de abril, para las pantallas de su centro educativo".
El proveedor lanza un mensaje "de tranquilidad"
SMART Technologies, empresa proveedora de las pizarras digitales, también ha lanzado un "mensaje de tranquilidad a los docentes, alumnado, familias y equipos directivos". "No se ha producido ningún acceso externo no autorizado, ni ha existido brecha de datos ni de seguridad. Los paneles interactivos no han sido objeto de hackeo ni de ciberataque alguno, y no se ha visto comprometida información personal de alumnado, docentes, equipos directivos ni usuarios".
"Una vez detectada la situación, se procedió de forma inmediata a su análisis, contención y resolución, en coordinación con los equipos técnicos correspondientes", aclaran desde SMART Technologies. "Asimismo, se siguen revisando los registros y mecanismos de control asociados para reforzar las medidas preventivas y evitar que una situación similar pueda repetirse", aseguran desde esta compañía.
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