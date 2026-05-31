Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Samanta Villar, madre y periodista: “Un día te encuentras con la pareja de tu hijo en ropa interior en el pasillo de casa”
En el nuevo episodio de ‘Sobre (vivir) a la crianza’ debatimos con Laura Arcarons, Bruna Álvarez y Gemma Recoder sobre qué hacer cuando los hijos quieren traer a su pareja a casa
¿Cuándo empezar a hablar de sexo con los hijos?
Hay un momento en la crianza para el que nadie te prepara. Les enseñas a andar, a usar los cubiertos, a no meter los dedos en el enchufe y, un día, de repente, te imaginas cruzándote con su pareja en ropa interior por el pasillo de casa un domingo por la mañana. Lo de “mientras vivas bajo mi techo, no” parece haber pasado a la historia, pero la pregunta sigue ahí: ¿tenemos que permitir el sexo en casa cuando nuestros hijos son adolescentes?
En el nuevo episodio de ‘Sobre (vivir) a la crianza’ abordamos uno de esos temas que incomodan incluso antes de que ocurran. Porque una cosa es querer criar hijos libres, informados y seguros, y otra muy distinta es sentir que la propia casa se convierte en un espacio donde los adultos pierden intimidad, descanso y control. ¿Somos padres modernos y comprensivos o nos hemos convertido en compañeros de piso que pagan las facturas?
Para hablar de adolescencia, convivencia y sexualidad participan en Sobre (vivir) a la crianza Laura Arcarons, educadora sexual, activista feminista y cofundadora de la cooperativa Mandràgores; Bruna Álvarez, doctora en Antropología Social y Cultural, profesora e investigadora en la UAB; y Gemma Recoder, gestora cultural, directora de Canet Rock y madre con experiencia en este terreno.
La casa también es suya
Una de las primeras ideas que aparecen en la conversación es que no existe una única respuesta válida para todas las familias. Cada casa tiene sus normas, su historia, sus metros cuadrados y sus propios niveles de incomodidad. Pero también aparece una cuestión de fondo: cuando un hijo nace y crece en una casa, ese hogar también es suyo.
Gemma Recoder lo resume desde la experiencia de una madre que quiso hacer las cosas de forma distinta a como las vivió. En su casa de origen, el sexo era un tabú absoluto. En la que construyó con sus hijos, en cambio, intentó abrir otro camino: permitir libertad, pero sin renunciar a los límites. “Yo no quiero oír nada”, explica. Ni de ellos ni de nadie. La norma, en realidad, era bastante sencilla: respeto mutuo.
En ese punto, la incomodidad adulta no se ridiculiza ni se esconde. Se pone sobre la mesa. Porque acompañar la sexualidad adolescente no significa fingir que todo da igual. También significa poder decir: esto me incomoda, esto invade mi espacio, esto no quiero vivirlo en mi casa.
Hablar antes de prohibir
Laura Arcarons insiste en que la clave no aparece de golpe cuando el hijo o la hija pide traer a alguien a dormir. La puerta se abre, o no, mucho antes. Si la sexualidad ha formado parte de la crianza, si se han nombrado los cuerpos sin tabú, si se ha hablado de placer, consentimiento, cuidado y respeto, será más fácil afrontar esta etapa sin convertirla en una guerra doméstica.
El problema es que muchas familias llegan tarde a esa conversación. Durante años no se habla de sexo, o se habla solo desde el miedo, y de pronto se espera que un adolescente confíe, pregunte y negocie. En el episodio recordamos que la educación sexual no empieza con la primera pareja, sino con la manera en que nombramos el cuerpo, respondemos a las preguntas y dejamos claro que la sexualidad forma parte de la vida.
Bruna Álvarez añade otra mirada: la adolescencia es, precisamente, el periodo en el que nuestros hijos deben ir ganando autonomía. Prohibirlo todo no garantiza que no pase nada; a menudo solo garantiza que no nos enteremos. Y si ocurre algo importante, lo que queremos como madres y padres es que puedan acudir a nosotros, no que nos perciban únicamente como vigilancia o castigo.
La incomodidad también educa
El episodio también plantea una pregunta muy concreta: ¿es más seguro que mantengan relaciones en casa que en un coche, en un parque o a escondidas? La respuesta no se reduce a un sí o un no. Un hogar puede ser un espacio de seguridad, pero también puede ser un lugar donde se confundan las fronteras si no se habla con claridad.
La intimidad no es solo la de los hijos. También es la de los adultos. Levantarse en pijama, ir a hacerse un café y encontrarse con alguien que no se conoce puede resultar invasivo. Y decirlo no convierte a nadie en antiguo. Al contrario: permite enseñar algo fundamental, que la libertad propia termina donde empieza el espacio del otro.
Ahí entran las normas concretas: avisar, no traer a cualquiera sin acuerdo previo, respetar horarios, no hacer ruido, cuidar los espacios comunes y entender que convivir implica responsabilidad. No se trata de poner la cama, las sábanas limpias y el desayuno sin más, sino de enseñar que la sexualidad también forma parte de la convivencia.
Confianza, preservativos y tabúes
Uno de los momentos más reveladores llega cuando Gemma Recoder cuenta que compró preservativos a su hijo antes de unas colonias. Le daba vergüenza, admite, pero pudo más la necesidad de que, si iba a mantener relaciones, lo hiciera de forma segura. Esa escena resume bien la contradicción de muchas madres: nos incomoda imaginarlo, pero nos preocupa mucho más que ocurra sin información ni protección.
Bruna Álvarez recuerda que la confianza no elimina la necesidad de otros espacios educativos. La familia no puede hacerlo todo. La escuela, el instituto, los centros jóvenes y los profesionales también tienen un papel clave. Los adolescentes necesitan poder preguntar sin miedo si la primera vez duele, si masturbarse es malo, cómo se usan los métodos anticonceptivos o qué prácticas son seguras.
Porque aunque parezca que ahora lo saben todo, no es así. La sensación adulta de que “hoy ya se habla de todo” choca con la realidad de muchas dudas adolescentes atravesadas todavía por la culpa, la vergüenza y la desinformación. Y cuando no hay adultos disponibles, aparece internet. O peor: aparece la pornografía como manual sentimental y sexual.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
Suscríbete para seguir leyendo
- Profesores y Educació firman 'in extremis' un acuerdo que incluye un aumento de 450 euros mensuales
- Alegría para miles de conductores en España: se libran de la ITV si su coche figura en esta lista
- Un estudio del Hospital del Mar detalla numerosas enfermedades físicas relacionadas con traumas infantiles
- Claves | Estos son los detalles del acuerdo que convierte a los maestros catalanes en los 'mejor pagados de España
- El sindicato mayoritario Ustec suspende la huelga hasta el jueves mientras los maestros votan el acuerdo con Educació
- Los mensajes del actor Luis Lorenzo: 'La idea es sacar 10.000, porque le queda poco a la anciana
- La esclerosis múltiple silenciosa que avanza sin brotes y afecta a un 15% de pacientes: 'Es el gran reto de la investigación
- La droga 'flakka' irrumpe en España con efectos devastadores y redes de narcos sofisticadas