Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en València: “Luchando también estamos educando”

La escena es inusual. El lago de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia está, este final de mayo, ya seco para el montaje de los escenarios de los diferentes festivales de música que se van a celebrar en las próximas semanas. En la pasarela entre el Museo de las Ciencias y el Umbracle, de pronto, decenas de pupitres, sillas y pizarras. Las llevaban profesores vestidos con las ya características camisetas verdes en defensa de la educación pública y chalecos reflectantes con lemas como “docent treballant en precari”. Son docentes de la enseñanza pública valenciana en huelga que este viernes han decidido sacar las aulas a la calle como protesta por el bloqueo de la negociación para acabar con el paro indefinido.

“Enciende el aire acondicionado”, “me quemo”, “¿dónde nos sentamos?”. Con estas frases han ido llegando los profesores reconvertidos por un día en alumnos y ha dado comienzo una acción reivindicativa que tenía, también, mucho de performance.

Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Miguel Ángel Montesinos

Mientras, decenas de curiosos han pasado por este foco de la València turística, donde se han encontrado con una clase magistral. Pero, sobre todo, con una protesta. De hecho, el “contenido” de la clase ha sido la lectura de un manifiesto reivindicativo.

Aulas improvisadas bajo el sol en la Ciudad de las Artes

El manifiesto indicaba que la Conselleria de Educación “ha demostrado ser la institución más negligente y nefasta de la historia reciente de los gobiernos autonómicos de la Generalitat”. “Esta Conselleria no solo ha desmantelado la educación pública para desviar presupuestos a sus amigos de la educación ultracatólica privada y concertada, sino que ha sostenido una campaña de criminalización y difamación de las decenas de miles de docentes valencianas que han protagonizado la mayor movilización de la historia de la enseñanza en nuestro territorio”, han reprochado los docentes protagonistas de la acción.

Lamentan que Educación “ha tratado de burlar las demandas” de los docentes que “día tras día han desbordado las calles de todas las ciudades y municipios”. “Frente a este fraude de negociación, los y las docentes advertimos y gritamos bien alto que seguiremos luchando sin descanso para garantizar el futuro de nuestro alumnado”, añadía el manifiesto.

“Es por eso que hoy sacamos las aulas a la calle. Porque luchando también estamos educando y estamos construyendo la escuela pública que queremos: una escuela diversa, solidaria, inclusiva, igualitaria”.

Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Miguel Ángel Montesinos

En ese aula improvisada, se han leído varias “lecciones”. La primera, de Matemáticas.”McEvoy y Ortí han desviado 72 millones de euros públicos para escuelas del Opus Dei, escuelas que incumplen la legalidad en materia de igualdad educativa mientras a nosotras nos dicen que no hay financiación para contratar más plantillas y reducir las ratios”, denunciaban los docentes. También de Lengua: “Desprecian y atacan nuestra lengua, el valenciano. Una lengua de acogida que debe ser preservada y enseñada con garantías y rigor”. Y de Geografía: “En un contexto de crisis climática global, la Conselleria precariza las infraestructuras educativas haciéndolas inhabitables, con temperaturas insostenibles en invierno y en verano”. También de Historia: “Sabemos que gracias a las huelgas docentes que nos precedieron podemos disfrutar hoy de los derechos colectivos”.

“La lucha educativa no se detiene”

La idea de fondo de la acción, explica Imma Milanginer, docente en huelga del IES Jordi de Sant Jordi, es que “la lucha educativa no se detiene”. “Tenemos el apoyo social incontestable que se está demostrando día tras día en las diversas manifestaciones y concentraciones, y nosotras queríamos ocupar simbólicamente este espacio neurálgico, el espacio que recibe más turistas de todo nuestro territorio, como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y sacar estas aulas a la calle para enseñar estas lecciones de dignidad que está mostrando la revuelta de los docentes en huelga”, ha defendido.

Y apunta que, salga lo que salga de la negociación, no cederán en sus demandas de mejoras en ratios, en inclusión, en el valenciano o en la defensa de una FP pública. “Nosotras vamos a continuar un calendario de movilizaciones allá donde se den, y Conselleria ha de escuchar esta voz”, ha dicho.

Profesores en huelga sacan las aulas a la calle en la Ciudad de las Artes y las Ciencias / Miguel Ángel Montesinos

"Esta movilización es histórica, reafirma muy bien esta seña de identidad de la sociedad valenciana, que siempre ha tenido muy claro que su escuela pública es un valor social y siempre se ha mostrado firme defendiéndola. Lo vimos con la Primavera Valenciana o lo vimos también, lo vemos desde hace décadas, con el movimiento de las Trobades d’Escoles en Valencià", ha defendido Milanginer. Cree que el seguimiento de la huelga y el nivel de apoyo social demuestran, en definitiva, que "la sociedad valenciana quiere a su escuela pública y la defiende, y así lo muestra saliendo a la calle".