Las escuelas catalanas han alcanzado los 39 grados, según la plataforma Aules que Cremen

La plataforma Aules que Cremen denuncia que en los últimos días se han alcanzado los 39 grados en centros educativos. Los datos se recogen en una página web impulsada por este movimiento, que los registra a través de dispositivos instaladospara hacer frente a la "opacidad" de la Administración. Según los datos publicados, este viernes se llegó a los 39,4 grados en el Institut Pius Font i Quer de Manresa y el jueves se alcanzaron los 39,1 en la Escola Jaume Vicens Vives de Roses. También se recogen registros de 38,3 grados en el Institut Valèria Haliné de Castelldefels el jueves y de 37,5 en el Institut Provençana de L'Hospitalet de Llobregat.

La Plataforma nace del "agotamiento absoluto" y la "indignación" ante un "maltrato sistemático y crónico" por parte del Departament.

"Las aulas no solo arden por el calor, arden por el desgaste de una gestión basada en los recortes, la improvisación pedagógica y el incumplimiento flagrante de la legislación", aseguran. Sobre la situación climática, afirman que "obligar a niños y jóvenes a permanecer hacinados en aulas a 28 grados, 30 grados o más, sin aislamiento ni climatización, ya no es solo un incumplimiento flagrante de los derechos laborales de los trabajadores de la enseñanza: es un acto de violencia y un maltrato institucional" añaden desde Aules que Cremen.

Un calor que excede los límites legales

La plataforma explica que, según datos de las sociedades de pediatría, la franja óptima de aprendizaje en las aulas no debería superar los 20 o 24 grados y alertan de que hacerlo a más temperatura provoca estrés térmico directo, llegando a cifrar en una pérdida del 10% del rendimiento académico y cognitivo por cada grado de subida. Recuerdan también que los centros educativos son "los únicos espacios de la administración pública sin climatizar".

Por todo ello, han impulsado una página web donde recogen las temperaturas registradas en diversos centros educativos. Explican que registrarán, notificarán y presentarán instancias formales cada vez que se incumpla la ley sobre temperaturas —que establece entre 17 y 27 grados para trabajos sedentarios según la normativa laboral—, así como "denuncias masivas" ante la Inspecció de Treball.

Además, desde Aulas que Cremen reclaman, y aseguran que ejercerán, el derecho a detener la actividad cuando se ponga en riesgo la salud, siguiendo la Ley de prevención de riesgos laborales y la legislación de protección del menor. En este sentido, la plataforma pretende dar cobertura, apoyo y argumentos a los claustros para que tomen la decisión de evacuar aulas o suspender las clases cuando se superen los límites permitidos, "poniendo la salud de las personas por delante de la normalidad fingida que pretende el Gobierno".

100 millones para climatizar los equipamientos

El Departament d'Educació ha explicado en diversas ocasiones que trabaja en un plan de climatización de los centros educativos. En este sentido, el proyecto de presupuestos incluye 100 millones de euros para climatizar los equipamientos. Por otro lado, Educación confirmó una inversión de 20 millones de euros para instalar ventiladores de techo en los centros educativos como medida de urgencia, antes de poder llevar adelante el plan de climatización.