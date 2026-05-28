Las familias piden a la Generalitat Valenciana que “se siente a negociar y consensuar cosas”: “Que todo esto acabe lo antes posible”

“Lo que le hemos pedido es que, por favor, se sienten a negociar, se sienten a consensuar cosas y que todo esto acabe lo antes posible, porque no debe haber más perjuicio para nadie”. Así resume Elisabet García, presidenta de FAMPA València, lo que las familias agrupadas en FAMPA y la confederación autonómica, la Gonzalo Anaya, han trasladado a la consellera de Educación de la Comunidad Valenciana, Carmen Ortí, en la reunión que han mantenido este jueves en la sede del departamento de Educación. El hueco en la agenda de Ortí ha llegado justo antes de la octava mesa negociadora desde que se inició la huelga indefinida de los docentes de la educación pública valenciana. De hecho, han salido del encuentro cuando la mesa negociadora ya esperaba para pronunciarse sobre el documento supuestamente definitivo de Conselleria.

En la reunión, la nueva presidenta de FAMPA València, Elisabet García, ha estado acompañada por Vicent Gumbau, presidente de FAMPA Castelló-Penyagolosa y de la Confederación Gonzalo Anaya.

Elisabet García y Vicent Gumbau tras su reunión con la consellera Ortí / Daniel Tortajada

“Hemos pedido que, nada más pasar la huelga, se continúe con esta, no negociación, sino con las reivindicaciones que llevamos planteando desde hace mucho tiempo, tanto por toda la necesidad de recursos a la educación pública como por el dinero que se destina a la privada”, ha resumido Gumbau.

Ratios, infraestructuras y climatización de las aulas

La reunión ha durado poco más de una hora lo que, en el marco actual, es breve, dadas las citas maratonianas entre Conselleria y sindicatos. De hecho, Gumbau asegura que no han tenido tiempo de plantear todos los temas de reivindicación que querían tratar. Entre lo que sí se ha abordado, las ratios, las infraestructuras y, con cierta urgencia dadas las elevadas temperaturas de este mayo supuestamente primaveral, el tema de la climatización de los centros. Este es un tema bandera para la Confederación, que ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por unas aulas climatizadas y recoge firmas para poder llevarla a las Corts.

“Nuestra intención hoy era trasladarle la preocupación y el estado en el que estamos las familias y, sobre todo, nuestros hijos e hijas, que son quienes están sufriendo toda esta situación”, ha dicho, por su parte, Elisabet García, que ha explicado que, como es lógico, en la reunión se ha hablado de la huelga. “Lo que le hemos pedido es que, por favor, se sienten a negociar, se sienten a consensuar cosas y que todo esto acabe lo antes posible, porque no debe haber más perjuicio para nadie”, ha dicho. La presidenta de FAMPA ha reconocido que “los docentes están haciendo un gran sacrificio porque están perdiendo sueldo” pero ha recordado que además “las familias también están dando su apoyo y haciendo todo lo posible para que esta situación se pueda mantener y conseguir el bien común para todos”.

Reconoce la "preocupación" de las familias con la huelga

FAMPA ha sido constante en su apoyo a las reivindicaciones de los huelguistas desde el 11 de mayo. Pero eso no significa, apunta García, que no haya “cansancio, preocupación, incertidumbre”. “Hay incertidumbre por no saber por qué se está alargando tanto y cuál va a ser la solución. Es decir, ¿vamos a acabar el curso así? Eso sería muy grave. ¿El curso que viene vamos a continuar así?”, se ha preguntado. En definitiva, hay “tantas cosas en el aire” que les preocupa.

Elisabet García y Vicent Gumbau tras su reunión con la consellera Ortí / Daniel Tortajada

Entre los profesores, como entre las familias, cree “que hay un poco de todo”. “Hay maestros que están intentando que el alumnado sufra lo menos posible todo esto, y después hay otros centros que dicen que no están haciendo nada y que ya veremos, cuando todo esto acabe, cómo lo arreglan”, dice.

“Pero bueno, estamos dando apoyo, entendemos que es lo mejor para nuestros hijos; si no, no estaríamos ahí. Y con paciencia”, ha resumido.

Los centros dana: "estamos abandonados"

Elisabet García es madre de un alumno de la zona cero de la dana y conoce las consecuencias del arrase del agua y el barro en los centros educativos. De ese tema también han hablado. “Pues nos han estado explicando un poco todo lo que tienen pensado”, ha resumido García, que les ha trasladado “que la visión desde abajo es que estamos abandonados”. “Hay que construir nuevos centros, hay otros que reparar, pero eso va muy despacio. Y no se trata solo de tener un centro, sino de dignificarlo y tenerlo en condiciones”, ha apuntado.

En general, la respuesta a las reivindicaciones de las familias por parte de Conselleria es “que van a hacer todo lo posible, aunque nos está diciendo que todo esto no es inmediato”. “Evidentemente, nosotros no queremos una fórmula mágica que nos lo solucione todo mañana, pero sí que haga lo posible por establecer un calendario, celebrar reuniones trimestrales y garantizar transparencia”, añade García. Y espera que sea así: “todo esto lo tiene que solucionar la Conselleria y nuestra consellera, evidentemente”.