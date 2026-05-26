Los profesores de los tribunales correctores de la PAU amagan con dimitir en bloque si no hay solución negociada a la huelga educativa

La asamblea de profesores encargados de corregir las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) han tomado posiciones en el marco del conflicto que enfrenta a la comunidad docente, en huelga indefinida, con la Conselleria de Educación. Los 250 encargados de revisar y calificar estos exámenes han emitido un comunicado en el que anuncian que ante el "estancamiento de las negociaciones de la huelga" y la "incapacidad de la Conselleria", se plantean "no presentarse a la constitución de los tribunales", programada para el día 2 de junio.

En segundo lugar, los docentes amagan con una "renuncia en bloque" a formar parte de esos órganos calificadores "el mismo día de la constitución". Anuncian también la "posibilidad de adoptar otras acciones más contundentes por lo que respecta a las calificaciones, llegado el momento". La asamblea del profesorado corrector de las pruebas de la PAU acusa a la Conselleria de Educación de "no querer acceder ni mostrar la más mínima flexibilidad" ante las "mejoras propuestas por la gran mayoría del profesorado representado por los sindicatos ni mostrar una verdadera preocupación por las demandas necesarias relacionadas con el Bachillerato". Educación firmó el aumento salarial de los 200 euros solamente con los sindicatos Anpe y CSIF, que representan apenas a un tercio de los docentes de la enseñanza pública no universitaria.

En el escrito difundido detallan las "demandas necesarias" en Bachillerato, tales como la mejora de las "ratios desorbitadas", incluso en las "propuestas de mejora" que formula la Conselleria, las aulas que no están acondicionadas, el "menosprecio al valenciano y al currículum, las tutorías no remuneradas y con menos horas y profesores quemados por las exigencias burocráticas".

"Escasa solidaridad de las universidades públicas"

Los profesores correctores de las pruebas de la PAU hacen una "llamada contra el silencio y la escasa solidaridad por parte de las cinco universidades públicas valencianas (UJI, UPV, UA, UV y UMH)", aunque señalan que algunos departamentos o facultades, "de forma aislada sí han manifestado un tibio apoyo". Con todo, los docentes no universitarios piden "un verdadero apoyo institucional al profesorado corrector y un sincero apoyo al alumnado presente y futuro del que se nutre la gran mayoría de las universidades valencianas". En esencia, reclaman a las universidades que cuiden a su potencial y real clientela.

Los 250 profesores de la asamblea de correctores expresan, asimismo, su "respeto al alumnado que se presenta a estas pruebas" y sentencian que en "ningún caso" quieren perjudicar "ni el futuro de nuestros alumnos ni a sus familias". Pero, "dadas las circunstancias y la tibia respuesta universitaria, nos vemos obligados a tomar estas medidas no políticas, sino reivindicaciones justas por una educación pública de calidad".