Profesores en huelga de Elda ofrecen por las tardes clases de repaso y resolución de dudas para la Selectividad

Iniciativa solidaria de los profesores en huelga del IES La Melva de Elda (Alicante) para ayudar al alumnado que debe enfrentarse en junio a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Una veintena de docentes de este instituto impulsan clases de repaso y resolución de dudas dirigidas al alumnado de 2º de Bachillerato de todos los centros educativos de la ciudad que próximamente se enfrentará a la Selectividad. Una iniciativa en la que colabora el Ayuntamiento de Elda a través de la concejalía de Educación.

Dos de los profesores del IES LA Melva durante una de las clases de repaso de este lunes por la tarde / Ayuntamiento de Elda

Los docentes participantes, que actualmente se encuentran en huelga como protesta por la política de recortes aplicada por la Generalitat Valenciana en el ámbito educativo, han decidido poner en marcha esta acción de manera totalmente altruista y desinteresada con el objetivo de apoyar al alumnado en una etapa especialmente importante de su formación académica.

Cartel con los horarios de la iniciativa puesta en marcha por el profesorado del IES La Melva / INFORMACIÓN

Para facilitar el desarrollo de esta actividad, el Ayuntamiento de Elda ha gestionado, a través de la concejalía de Educación, la cesión del salón de actos del Museo del Calzado, espacio en el que se celebrarán las sesiones de repaso entre este lunes y el miércoles 27 de mayo por las tardes, de cara a las pruebas a las que se enfrentan la próxima semana.

La iniciativa está abierta a estudiantes de cualquier instituto de Elda y contará con profesorado de distintas materias como Historia de España, Biología, Lengua Castellana, Filosofía, Economía, Geografía, Química, Física, Dibujo Técnico, Matemáticas e Inglés, entre otras. Y hay diferentes horarios y días para cada materia, abarcando las clases de 17:00 a 20:30 horas.

La idea es seguir la próxima semana con el repaso para los alumnos de la ESO en general Miguel Ángel Abad Núñez — Jefe de Estudios del IES La Melva de Elda

Su jefe de estudios, Miguel Ángel Abad Núñez, ha explicado que "la idea surgió el pasado viernes durante la manifestación de Alicante, hablando de que se nos critica porque dicen que hemos dejado tirados a los alumnos" de segundo de Bachillerato, algo que niega de plano. Y es que ha recordado que "los hemos evaluado y este lunes he tenido clase de repaso con ellos".

Así, acordaron organizarse entre el personal docente para ofrecer a todos los alumnos de Elda la posibilidad de repasar entre en lunes y el miércoles. Y no son más días esta semaan porque llegan ya las Fiestas de Moros y Cristianos el jueves.

Del mismo modo, Abad ha explicado que "la idea es seguir la próxima semana con el repaso para los alumnos de la ESO en general".

El IES La Melva de Elda / ÁXEL ÁLVAREZ

Desde el consistorio eldense han mostrado este lunes su agradecimiento por el compromiso y la implicación del profesorado del IES La Melva "por dedicar su tiempo y esfuerzo a ayudar al alumnado en un momento decisivo para su futuro académico, demostrando una vez más su vocación de servicio público y su compromiso con la educación".

El Ayuntamiento anima a todos los estudiantes de 2º de Bachillerato que necesiten apoyo académico o resolver dudas antes de la Selectividad a participar en estas jornadas de repaso gratuitas.

Servicios mínimos

Hay que recordar que la Conselleria de Educación de la Comunidad Valenciana amagó con obligar al profesorado a mantener las clases de segundo de Bachillerato por la Selectividad. Pero finalmente dio marcha atrás y decidió rebajar los servicios mínimos tras su intento de impedir a todos los docentes de segundo de Bachillerato a secundar la convocatoria. Así, solo obliga al profesorado a estar presente en las evaluaciones del último curso de instituto para garantizar la Selectividad a los alumnos.