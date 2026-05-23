Ya es oficial: fechas, requisitos y novedades de los vales escolares de Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha aprobado impulsar la cuarta edición del vale escolar, la ayuda de 60 euros para todo el alumnado de educación Primaria y Secundaria inscrito en un centro educativo catalán sostenidos con fondos públicos para el curso 2026-2027.

El vale escolar es una campaña impulsada por el Govern que otorga una ayuda en dos cheques de 30 para destinar en material escolar. Se ofrece una dotación económica de 50 millones de euros, que la edición pasada llegó a más de 700.000 alumnos.

Dotación económica de 50 millones de euros

La finalidad de esta ayuda es "paliar el impacto del incremento del coste de la vida sobre las familias en un momento - el inicio del curso - en que tienen un gasto muy elevado, y teniendo en cuenta el actual contexto de inestabilidad geopolítica y económica y su posible impacto en los precios", según informa el Govern después del Consejo Ejecutivo.

Las ayudas se destinan para comprar material escolar como elementos de papelería, libros, diccionarios, calculadoras o mochilas en los comercios colaboradores con la plataforma que gestiona las ayudas, que suman más de 2.000 establecimientos. Aun así, también existe la opción de ceder el dinero al centro educativo para reducir la aportación de las familias por material escolar.

Novedades, requisitos y fechas

La principal novedad en esta edición es la apuesta por la distribución digital del vale, una medida que pretende garantizar la sostenibilidad ecológica del proyecto. Esto se debe que hasta esta edición solo se podía utilizar en establecimientos comerciales físicos y no la compra online.

La ayuda se dirige a todo el alumnado de cualquier curso de Primaria o Secundaria en centros públicos, concertados o de educación especial de Catalunya, así como los alumnos de ciclos de grado básico.

La campaña comienza cuando los vales se envían a casa, que será durante el próximo mes de junio, y se pueden activar desde la web oficial. Asimismo, se podrán utilizar desde el momento que llega al domicilio hasta que acabe la campaña, poco después del inicio del curso escolar 2026-2027.