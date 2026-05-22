Educación en Catalunya
El SEPC convoca huelga en Secundaria y universidades para el próximo martes en apoyo a los docentes
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocado huelga para los alumnos de Secundaria y universitarios de toda Catalunya y la Comunidad Valenciana para el próximo martes 26 de mayo. El sindicato prevé también acciones reivindicativas desde primera hora de la mañana. Además, se han convocado manifestaciones en Barcelona y Valènciam en apoyo de las movilizaciones que reclaman mejoras laborales para los docentes y mejoras en la educación pública, que ha desembocado en huelgas y protestas docentes en Catalunya y la Comunidad Valenciana en las últimas semanas.
El SEPC hace suyas las reclamaciones de los sindicatos de docentes, que exigen mejorar sus condiciones laborales, bajar las ratios, reducir la burocracia y que la educación sea 100% en catalán. También quiere "combatir las medidas de control social dentro de las aulas por parte de los gobiernos" y rechaza la propuesta de incorporar Mossos d'Esquadra en algunos institutos "puesto que suponen una militarización de los centros y un señalamiento a los colectivos más vulnerables".
Por último, reivindica "una educación al servicio de la clase trabajadora. No basta con más recursos, también hay que andar hacia la gratuidad de la educación a todos los niveles, así como garantizar que se eliminan todas las barreras de acceso y la segregación por motivo de género, origen o clase".
La portavoz nacional del SEPC, Tània Ros, denuncia que los gobiernos autonómicos "afirman que no hay recursos para cubrir las necesidades de la pública, pero constantemente vemos como se dedican a financiar los cuerpos represivos del Estado. Hay recursos, lo que no hay es voluntad".
- Una nueva estrategia con luz elimina células tumorales resistentes en modelos de cáncer de mama
- Jonathan Andic entregó a los Mossos un iPhone sin los Whatsapps anteriores a la muerte de su padre
- El absentismo estudiantil obliga a la universidad a mover ficha: 'Hay docentes que se limitan a leer un PDF
- Gemma Martínez será directora de EL PERIÓDICO a partir del 1 de junio
- Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, detenido por presunto homicidio: última hora del caso Isak Andic, en directo
- Los Mossos investigan un tiroteo frente a un bar en Viladecans
- Última hora del hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: contagios, cuarentena y posible llegada a Canarias
- Medio siglo del primer trasplante de médula ósea en España: 'Mi gemela tuvo leucemia y yo fui su donante: no sentí miedo, solo quería salvarla