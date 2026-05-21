Los profesores exigen a la Generalitat Valenciana que reanude el diálogo mientras crecen las dimisiones entre los directores en Alicante

La lucha docente sigue viva en la provincia de Alicante, en el noveno día de huelga de profesores, ante el punto muerto al que han llegado las negociaciones con la Conselleria de Educación por el rechazo frontal de los sindicatos a aceptar su última oferta. Si hasta ahora el malestar era mayúsculo entre los trabajadores de la enseñanza pública, este jueves los ánimos se han caldeado hasta un nivel superior. Los sindicatos urgen soluciones y también dimisiones si esta crisis sigue sin zanjarse.

La indignación está en la calle. Y así lo están manifestando de nuevo cientos de docentes frente a la Casa de las Brujas, la delegación del Consell en la capital alicantina, donde, al igual que en València, hay un clamor claro para que se reanude el diálogo con la Generalitat, después de que la consellera Carmen Ortí y todo su equipo se levantaran de la mesa de negociación, a los diez minutos, cerrada en banda a modificar su propuesta.

La protesta de profesores de este jueves frente a la Casa de las Brujas / Pilar Cortés

"La huelga continúa, la pelota está en el tejado de la conselleria, ella nos tiene que convocar", ha señalado el portavoz del STEPV, Marc Candela, quien junto al resto de sindicatos se ha plantado frente a las Cortes para decirle al presidente Juanfran Pérez Llorca que "el conflicto continúa, que no hemos llegado a un acuerdo y que, por lo tanto, hay que reabrir la negociación. Y queremos trasladar el conflicto al presidente porque si la conselleria es incapaz de solucionarlo, pues que intervenga el presidente y si no, pues ya saben lo que han de hacer: si no pueden solucionar el conflicto en educación, pues que se vayan y ya está".

Dimisiones de los directores en cascada

Hasta la puertas del parlamento autonómico se han representado también integrantes de equipos directivos de centros públicos con renuncias por escrito para entregarlas de manera simbólica a la consellera e intentar presentárselas "personalmente" y explicarle sus motivos para dejar el cargo de manera masiva. Según han advertido desde el colectivo Docentes en Lucha han cifrado en un centenar los equipos directivos que habrían comunicado su dimisión, lo que se traduciría en 400 cargos.

En Alicante, el primer centro educativo en el que la directiva comunicó su dimisión al claustro fue el Joaquín Sorolla, este miércoles. También hará lo propio el Gastón Castelló a primera hora de esta tarde.

"Pensamos que es una irresponsabilidad que la consellera haya roto el diálogo, que acudiera sin un plan b ante la unanimidad de los sindicatos a la hora de rechazar la oferta, ha forzado al profesorado a seguir de huelga", ha lamentado Juan Luis Guerra, director del colegio alicantino, quien tiene previsto registrar formalmente su renuncia en las próximas horas, salvo que se reanuden las negociaciones.

Los docentes en una nueva protesta frente a la Delegación del Consell en Alicante, este jueves / Pilar Cortés

El responsable del Gastón Castelló ha criticado que se les esté tratando como "mercenarios" al vender que van a estar entre los mejor pagados de toda España, con la subida de 200 euros brutos mensuales en tres años ofrecida, "cuando no pasaría hasta 2028 y dependerá de lo que haya subido la inflación", ha dicho.

El director alicantino también ha cargado contra la falta de compromisos en el resto de mejoras ofrecidas, así como de fechas y de presupuestos. "Lo único que quieren es confrontarnos con las familias, que saben que a sus hijos se les está atendiendo peor en la escuela", ha afeado.

Por último ha querido expresar el sentir de los profesores en las aulas: "Nunca he visto a maestros tan saturados, y afectados emocionalmente, ya no pueden más".

Entre los que han hecho pública su renuncia también se encuentran las directivas del IES Xixona o los colegios Rajoletes y Cristo de la Paz de Sant Joan.