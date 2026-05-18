Universitats equipara el descuento en matrículas universitarias para familias numerosas y monoparentales

La Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) ha dado luz verde este lunes a la propuesta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, de aplicar a las familias monoparentales las mismas exenciones en los precios universitarios públicos que las familias numerosas a partir del curso 2026-2027. Montserrat ha celebrado que la iniciativa responde una "reivindicación histórica" de estos núcleos familiares. A la vez ha subrayado que la medida supone "un paso más" para garantizar un acceso "equitativo" en la universidad pública y para evitar que "nadie quede excluido por motivos económicos".

Según apunta el Departament de Recerca i Universitats, se considera familia monoparental la formada por una persona adulta y los hijos menores de 21 años -o de hasta 25 años si estudian- siempre que convivan con la persona adulta y dependan económicamente.

Hay dos categorías, el especial o la general. La primera la forma un progenitor con dos hijos o más, o aquella en la cual el progenitor o un hijo o hija tengan una discapacidad o una incapacidad para trabajar. La general es la formada por un progenitor con un hijo o hija a cargo.

Los estudiantes miembros de familias monoparentales de categoría especial tienen derecho a la exención total de los precios fijados en las universidades públicas de Catalunya y en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Los de familias monoparentales de categoría general tienen derecho a una exención del 50%.

Exentos de matrícula en Selectividad

Para hacer un cálculo aproximado del número de familias monoparentales que se podrían beneficiar de la medida, el Departament recuerda que el año pasado 1.618 estudiantes disfrutaron de un 100% de exención en los precios de matriculación a las Pruebas de Acceso en la Universidad, mientras que 954 obtuvieron el 50%. Además, el Departamento subraya que esta medida también mujer respondida al acuerdo firmado hace dos meses entre el ejecutivo y los Comunes en el marco del pacto de los presupuestos.

Por otro lado, Universitats i Recerca ha informado que, también de acuerdo con la Junta del Consell Interuniversitari, el curso que viene todos los grados y másteres habilitantes mantendrán precios. El crédito para este tipo de estudio costará 17,69 euros. Para los másteres no habilitantes el precio por crédito será de 19,37 euros. Montserrat ha destacado la "política de reducción y contención" con el objetivo de garantizar "el papel de ascensor social y cohesión social que tiene que cumplir la universidad pública". Una vez acordada la propuesta por la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, será el Gobierno quien tendrá que aprobar el decreto de precios públicos universitarios en el transcurso de las próximas semanas.

La propuesta de la Junta mantiene igualmente las bonificaciones otros años, como la que se aplica a los alumnos con matrícula de honor o premio extraordinario provenientes de Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) o Bachillerato para que tengan derecho a la exención total de los precios de los créditos que matriculen por primera vez durante el primer curso académico. También los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33% tienen derecho a la exención total de los precios.

Supresión del recargo

Se mantiene igualmente la supresión del recargo para segundas y sucesivas titulaciones así como la gratuidad del precio a víctimas de violencia machista dentro de la pareja. En determinados casos, esta exención se extiende fuera del ámbito de la pareja a través de una convocatoria específica de ayudas de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) que cuenta con el apoyo del Departament de Igualtat y Feminisme.

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En paralelo, continúan activas las becas Equitat, que permiten una rebaja de los precios públicos universitarios de los estudios de grado de entre el 80% y el 70% en función del tramo de renta, y del 25% y 20% en el caso de los másteres habilitantes para los estudiantes de familias en situaciones económicas más vulnerables.