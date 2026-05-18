La Generalitat Valenciana ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria

La Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana ha incrementado la primera oferta que puso sobre la mesa para parar la huelga educativa -los 75 euros brutos al mes al cabo de tres años que los sindicatos tildaron de "indignante"-. Ahora, en la reunión de este lunes en la sede de Campanar, la nueva oferta de subida salarial alcanza 120 euros brutos al mes. Eso sí, se trata de una cantidad que los sindicatos, que recordaban este mismo lunes sus respectivas propuestas de incrementos retributivos -alrededor de 500 euros mensuales brutos- han considerado insuficiente. Creen que hay margen para seguir negociando pero que queda "lejos" de algo aceptable.

Los 120 euros al mes son el titular pero la complejidad es un poco mayor. Según desgrana la oferta presentada por Educación a los sindicatos, se ofrece que esa subida sea en el complemento específico -una parte del salario de los docentes que depende de la Generalitat- y se pretende que sea progresivo. En concreto, se subirían 60 euros en enero de 2027 y otros 60 en julio de 2027 hasta alcanzar esos 120 mensuales a partir de julio del año que viene.

Ese incremento salarial supondría, en total, un crecimiento del salario de 1.680 euros brutos al año, si se multiplica el incremento mensual por el número de pagas que tienen los docentes. Según defienden desde la Conselleria que dirige Carmen Ortí, con ello la mayoría de los profesores y maestros del sistema educativo público valenciano se situarían como los cuartos mejor pagados de España. Ese 70%, indicaron cuando presentaron su anterior oferta que fue rechazada, corresponde a los que tienen un cierto número de sexenios, lo que de facto eleva sus salarios. Pero ¿qué ocurriría con los maestros sin antigüedad, los que cobran menos entre el cuerpo? Según el Consell, serían los séptimos pagados de España. Los profesores sin sexenios serían los novenos de entre las 17 comunidades autónomas.

La reunión entre Conselleria y los sindicatos de Educación, este lunes de huelga educativa / Fernando Bustamante

Añaden desde Educación que, con esta propuesta, el sueldo de un maestro sin aitgüedad, sería de 36.436 euros. El de un profesor sin complementos, sería de 40.360 euros.

La reducción de las ratios, hasta 2030, y 22 por aula en Infantil

Una de las quejas de los sindicatos respecto al primer borrador presentado por la Generalitat valenciana era la falta de concreción en otras medidas no relacionadas directamente con lo salarial, en las que no se especificaban presupuestos ni calendarios. En el tema de las ratios, por ejemplo. En esta segunda versión del documento, hay un primer calendario de la reducción de la ratio de alumnos por aula en cada nivel educativo, aunque lo que marcará el número de estudiantes menos que habrá por aula será lo que marque el anteproyecto del Ministerio de Educación.

En cualquier caso, el calendario ya se les ha presentado: en el curso 2027-2028 se reducirá la ratio en Infantil a 22 alumnos por aula -esto también es nuevo-, y en Primaria, al menos, a lo que figue reglamentariamente el Ministerio. Lo que establezca el Gobierno de España para Secundaria, por su parte, será efectivo en 2028-2029 y lo que aplique en Bachillerato será en 2029-2030. Es decir, descenso de las ratios sí, pero gradual.

Un plan de sustitución anticipada en Primaria

El apartado dedicado a la reducción de las tareas administrativas y burocráticas era uno de los que más conato de acuerdo generó en la aterior negociación. Los sindicatos reconocían que la lista de 13 medidas presentadas por la Generalitat valenciana la pasada semana iban "más encaminadas". Ahora, a esa serie de medidas se añade una nueva: un plan de sustitución anticipada para Primaria. Una de las reivindicaciones fundamentales del profesorado durante la huelga es que no se cubren las bajas con suficiente agilidad.

Reunión entre los sindicatos y la Conselleria de Educación en este lunes de huelga / Fernando Bustamante

En concreto, el documento presentado por la Generalitat valenciana indica que se asignará a cada centro educativo entre un maestro a media jornada o un maestro a jornada completa en función de las aulas que tenga el centro. Esos profesionales extra serán considerados "recursos estables de sustitución anticipada" y estarán disponibles entre el 15 de septiembre y el 15 de junio. Además, serán preferentemente de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje, dos de las ramas de la docencia que atienden la diversidad en las aulas y que más tardan en cubrirse "salvo que el centro tenga otras necesidades debidamente justificadas".

Funcionaría de la siguiente manera: si en el centro no hay bajas, se puede aprovechar a esos docentes para atender las tareas que se consideren y, si hay una, se destina directamente este maestro extra a cubrirla sin que haya que esperar. Si hay dos o más bajas, es el centro el que debe reorganizarse. El planteamiento de la Conselleria es que este sistema se pueda implantar de forma piloto este próximo curso, evaluarse y aplicarse plenamente el curso que viene.

Infraestructuras educativas

En el capítulo de infraestructuras, la propuesta que incluía el anterior borrador presentado a los sindicatos era la de establecer un plan director, un plan de confort térmico -reivindicación compartida por las familias, que llevan a cabo una recogida de firmas masiva para blindarlo por ley- y un plan de ascesibilidad. En esta segunda versión, el capítulo dedicado a los centros educativos como infraestructuras añade una línea de subvenciones para ayuntamientos, para que mejoren los centros educativos de propiedad municipal (CEIPS y Centros Especiales de Empleo).

En la redacción, se incluye una crítica velada al Plan Edificant: "Sistema más eficiente y visible para los usuarios, que requiere de una ejecución en plazo, a diferencia de la delegación de competencias". Al Plan Edificant se dedica otra de las prouestas, que se limita a indicar que se pretende dar "continuidad" a su impulso.

¿Entidades colaboradoras para homologar el valenciano?

"Más valenciano" es una de las líneas compartidas por los sindicatos, de muy diferentes sensibilidades políticas y sociales, que dan apoyo a la huelga, aunque cada uno tenga su idea de cómo lograr ese objetivo. En la propuesta de la Conselleria, como en su versión anterior, las ideas se centran en la acreditación de un nivel de valenciano y no en el incremento de su presencia en las aulas.

En el anterior borrador ya se preveía un "plan de formación del profesorado", especialmente para las zonas castellanoparlantes, y la regulaciónd e la expedición de los certificados de "capacitació en valencià" y de "diploma de mestre en valencià" y su valoración como mérito. Ahora, a eso se añade un punto más: la "homologación de la formación en valenciano por entidades colaboradoras". Eso sí, nada se dice de cuáles serían esas entidades o de cómo acometerían la homologación.

Inclusión en el aula

En materia de inclusión, vuelve a no especificarse cuántas nuevas plazas de Pedagogía Terapéutica. "En función de la matrícula del alumnado con necesidades educativas especiales de cada centro", se indica. La novedad en esta materia es que ahora se propone que el personal no docente de atención educativa (es decir, quienes atienden al alumnado con necesidades especiales) pase a depender de la Conselleria de Función Pública a la de Educación para agilizar la cobertura de las bajas.

En la reunión anterior, el departamento de Ortí presentaba como propuesta la creación de 36 nuevas aulas específicas en centros ordinarios (UECO), es decir, aulas de inclusión, aunque se habían anunciado días antes. Ahora este segundo documento propone crear 150 nuevas aulas de este tipo durante toda la legislatura.

Concentración a las puertas de la Conselleria mientras los sindicatos y la administración negocian / Fernando Bustamante

Los sindicatos: "Está muy lejos de nuestras exigencias"

Desde el interior de la negociación, a través de sus redes, algunos de los sindicatos informan y valoran el avance de la reunión. Desde el STEPV, el sindicato mayoritario, aseguran que el documento presentado por la Conselleria "todavía está muy lejos de nuestras exigencias sindicales". Desde UGT, por su parte, coinciden: "decimos no al documento de Conselleria, pero estamos dispuestos a continuar el diálogo a lo largo de la tarde". Y desde CCOO consideran que la Conselleria "mejora" la propuesta pero todavía no llega a hacer una propuesta aceptable". Detallan que, con la propuesta de subida salarial de 120 euros el profesorado valenciano no recupera el poder adquisitivo, fin para el cual se necesitaría, como mínimo, multiplicar por tres lo que ofrece la Conselleria. "Tampoco se ha incluido la vinculación al IPC, muy necesaria para no seguir perdiendo poder adquisitivo", añaden.

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Mientras, una concentración convocada desde las tres de la tarde a las puertas de la Conselleria continúa coreando "consellera, dimisión" y lemas como "educació pública, de qualitat i en valencià". Miles de personas se han dado cita en el departamento de Ortí, donde han llegado varias columas de diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana.