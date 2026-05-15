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Educación

Nueve colegios de Barcelona en la lista de los 100 mejores de España, según Forbes: en uno estudió un jugador del Barça

La presencia de ocho colegios barceloneses en el ranking de Forbes intensifica el dilema de miles de familias en plena búsqueda de centro escolar

Uno de los colegios de Catalunya en la lista Forbes 2026 de las mejores escuelas de España: método Montessori y huertos en cada aula

Ocho colegios de Barcelona, entre los mejores de España.

Ocho colegios de Barcelona, entre los mejores de España.

Mariona Carol

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La publicación del ranking anual de los 100 mejores colegios de España elaborado por la revista Forbes ha reavivado un debate que cada año inquieta a miles de familias: ¿cómo escoger el centro educativo adecuado para sus hijos en un panorama cada vez más competitivo y diverso?

La capital catalana vuelve a situarse como uno de los epicentros educativos del país, con nueve colegios incluidos en la prestigiosa lista, una cifra que consolida a Barcelona como referente en innovación pedagógica, excelencia académica y oferta internacional. Sin embargo, para muchos padres, lejos de simplificar la elección, esta abundancia de opciones la hace aún más compleja.

Un gran abanico que genera dudas

Los centros barceloneses destacados por Forbes representan una mezcla de metodologías: desde proyectos basados en el aprendizaje cooperativo hasta programas internacionales como el Bachillerato Internacional, pasando por modelos más tradicionales que siguen obteniendo resultados sobresalientes.

Esta diversidad, aunque positiva, provoca que muchas familias se sientan desbordadas, ya que no solo estás eligiendo un colegio, sino que estás empezando a determinar el proyecto de vida de tu hijo. La presión aumenta cuando los centros más reconocidos son de educación privada y además acumulan largas listas de espera o requieren procesos de admisión exigentes.

Influencia del ranking

Aunque los rankings pueden servir como guía, no deberían ser el único criterio. Factores como la proximidad, el clima emocional del centro, la atención a la diversidad o la compatibilidad con los valores familiares suelen pesar tanto o más que la posición en una lista.

Aun así, la presencia de nueve colegios ubicados en la provincia de Barcelona entre los mejores del país influye inevitablemente en la percepción de calidad y en la toma de decisiones.

Los 9 elegidos

De los nueve colegios de la provincia de Barcelona que destaca la lista Forbes, solo 3 se se encuentran en la ciudad condal. Estos son el St. George's British School y el British School of Barcelona, ubicados en Sarrià-Sant Gervasi y el St. Peter's School, situado en el barrio de Les Corts.

No muy lejos de Barcelona se encuentran los colegios:

  • Highlands School Barcelona: Esplugues de Llobregat.
  • La Miranda: Sant Just Desvern.
  • European International School of Barcelona: Sant Cugat.
  • Colegio Internacional SEK Catalunya: La Garriga.
  • Agora Barcelona International School: Sant Esteve Ses Rovires (Aquí estudió Diego Kochen, portero del FC Barcelona)
  • British School of Barcelona: Castelldefels y Sitges.
  • The British College of Gavà: Gavà

La publicación del listado de Forbes se ha convertido en un acontecimiento anual que marca el inicio de la temporada de matrículas. Los colegios destacados ven incrementadas sus solicitudes, mientras que las familias sienten que deben actuar con rapidez para asegurar plaza.

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En Barcelona, donde la oferta es amplia pero la demanda también, la presión se intensifica. La ciudad combina tradición educativa, prestigio internacional y una creciente apuesta por la innovación, lo que la convierte en un polo de atracción para familias locales y extranjeras.

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