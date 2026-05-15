Educació cifra el seguimiento de la huelga en Lleida en un 18% y los sindicatos en un 50%

La huelga convocada en el sector educativo en Lleida y Alt Pirineu i Aran este viernes ha tenido un seguimiento del 50%, según los convocantes -los sindicatos USTEC, CGT, Professors de Secundària y la Intersindical-, y de un 18,26 %, según el Departament de Educació, con datos del 87,39% de los centros.

El Departament d'Educació i Formació Professional precisa que estaba convocado tanto el personal docente como laboral de los centros públicos y del propio departamento, así como de otros colectivos de los que no tiene datos, en alusión al personal de centros de otras titularidades, de limpieza, de cocina o monitores.

Unas 4.000 personas, según los sindicatos convocantes, y 2.000, según el dato facilitado por los Mossos d’Esquadra a la Guardia Urbana, han participado en la manifestación en Lleida. Los manifestantes portaban pancartas con lemas como, "¿30 por aula? Ni Netflix tiene tanto drama", y ha coreado, entre otras consignas, "Más educación, menos policía" o "Niubó , escucha esto es una revuelta", dirigiéndose a la consellera de Educación, Esther Niubó,

La manifestación ha comenzado sobre las 12.30 horas ante los Servicios Territoriales de educación en Lleida, donde ha habido momentos de tensión entre los Mossos d’Esquadra y un grupo de manifestantes que querían entrar en el edificio. Para el próximo lunes, la huelga está convocada para todo el personal docente y laboral de los centros educativos que se encuentran en Barcelona y en la comarca del Barcelonès.