"Lá tlen Pinxu da Vaynolas es al mes vunic ca ia!": Los docentes alertan del nivel de los alumnos tres años antes de entrar en la ESO

Después de que la reunión entre la consellera de Educación, Esther Niubó, y los sindicatos haya terminado sin acuerdo pero con una nueva propuesta de encuentro para el martes —los sindicatos esperan que la conselleria les envíe el lunes una propuesta negociadora que permita hablar de escuela inclusiva pero también de salario—, la marea de docentes que esta mañana se ha "plantado" (sí, han querido hacer un juego de palabras coincidiendo con Temps de Flors) en Girona para reclamar mejoras laborales y salariales se ha hecho oír aún más. Y es que el colectivo tiene claro que, si Niubó no cede y les firma lo que reclaman, no abandonarán las movilizaciones.

De argumentos, aseguran, no les faltan. "Lá tlen Pinxu da Vaynolas es al mes vunic ca ia!", han exhibido docentes de la ZER Tramuntana (con escuelas en Ventalló, Viladamat y Vilamacolum) en una pancarta. "Es un caso real, esto lo ha escrito una alumna de 3.º de Primaria", ha alertado Clàudia Sala, que ha lamentado que "el nivel cada vez es peor porque es imposible poder atender en condiciones a todo el alumnado que tenemos en el aula".

Con proclamas como "Niubó, escucha, esto es una revuelta"; "No es docencia, es supervivencia"; "Niubó, ¿qué pasa?, tú sí que cobras demasiado"; o "CCOO, UGT, sindicatos del PSC", unas 4.500 personas según la Policía Municipal y 8.000 según el sindicato USTEC llegadas desde diversos puntos de las comarcas gerundenses se han unido a la manifestación convocada por USTEC, Profesores de Secundaria, La Intersindical y CGT, que ha arrancado a las 12 del mediodía desde Correos y se ha dirigido hasta los Servicios Territoriales de Educación.

"Salgo de clase llorando porque no puedo más"

Aunque reconocen que su "pan de cada día" es que "la gente nos critique porque piensan que todo es una cuestión de dinero", defienden que su reivindicación "va mucho más allá": "El dinero ha sido la gota que ha colmado el vaso porque hace 20 años que no nos suben el sueldo, pero si a esto le sumas que no podemos hacer nuestro trabajo, es muy frustrante", ha señalado Rosa G., docente de un instituto de máxima complejidad de Figueres. "Salgo de clase llorando porque no puedo más, es imposible, tenemos que hacer de psicólogos, de madres, de enfermeras, de integradores sociales y de educadores; se nos piden muchas cosas que no corresponden con nuestro trabajo".

Por su parte, E.B., docente de un instituto de máxima complejidad de Girona, denuncia que "estamos desbordados": "En Primaria, la administración no está diagnosticando a los alumnos con necesidades educativas específicas y llegan todos a Secundaria sin diagnosticar en plazas ordinarias", lamenta, y añade que "lo peor que ha hecho el Departamento de Educación es que nos ha quitado todos los profesionales de apoyo". En este sentido, señala que

"Hoy no es fiesta, es huelga"

La jornada, que aunque amenazaba lluvia ha acabado saliendo el sol (en literatura, estos guiños meteorológicos suelen ser presagio de buenas noticias), ha celebrado en todo momento un ambiente familiar.

La jornada de paro ha arrancado a las ocho de la mañana, con marchas lentas de vehículos convocadas por la comunidad docente, que han salido desde Banyoles, Figueres, Torroella de Montgrí, Verges, Sarrià de Ter y Llagostera. También han salido columnas, en las que los docentes han llegado a Girona a pie desde Salt y la escuela Pla de Girona. A partir de las diez de la mañana, las columnas y las marchas lentas han empezado a confluir en la plaza Catalunya, donde los más de 300 docentes que se han reunido han pintado pancartas, han compartido un desayuno popular y han hecho una clase informativa y pedagógica para "hacer caliu" antes de sumarse a la manifestación convocada por los sindicatos —USTEC, Profesores de Secundaria, La Intersindical y CGT— a las 12 del mediodía en Correos, que se dirigirá hasta los Servicios Territoriales de Educación.

Una imagen de la marcha lenta. / Imagen cedida

Alzar la voz desde los centros

El miembro de la Coordinadora de Asambleas Educativas de la provincia de Girona, Pau Pagès, ha querido poner en valor que "el rasgo distintivo de este ciclo de huelgas es que, además de los sindicatos que presionan, esto ha salido de la base, de los centros, de la gente que genuinamente muestra que ya está harta y quiere hacer oír su voz". En este sentido, ha señalado que "está muy bien que los sindicatos nos defiendan, pero nosotros también queremos alzar nuestra voz".

Más manos, inclusión "real" y bajada de ratios

Más manos, inclusión "real" y bajada de ratios son tres de las principales reivindicaciones con las que los docentes gerundenses firmarían el acuerdo: "Los alumnos van con un año y medio de retraso en cuanto a aprendizajes", ha denunciado N.B.G., maestra de una escuela de Maçanet de la Selva. En este sentido, ha lamentado que "en un aula de 4.º de primaria tengo 17 alumnos, tienes 6 con necesidades educativas específicas diagnosticadas y unos cuantos más por diagnosticar", por lo que ha asegurado que "es imposible poder atender a todo el mundo con esta diversidad".

Por su parte, la trabajadora social Andrea Sayago ha denunciado que "soy la única trabajadora social para 34 escuelas", a partir de lo cual ha señalado que "es muy difícil poder hacer bien el trabajo siendo una sola persona para tantos alumnos".

La portavoz del sindicato USTEC en las comarcas gerundenses, Glòria Polls, ha señalado que "el nivel educativo que tenemos es consecuencia de los recortes" y ha lamentado que "cuando un Govern recorta recursos, recorta aprendizajes".

Por otro lado, ha recordado que el acuerdo firmado por el Departamento de Educación con CCOO y UGT "no da respuesta a las necesidades actuales que tenemos en las aulas, ni a nivel de recursos para la escuela inclusiva ni para la recuperación de la pérdida de poder adquisitivo".

Con todo, si la consellera de Educación lleva hoy una propuesta a la Mesa Sectorial, Polls ha recordado que "antes de firmar nada habrá que consultar a todo el colectivo".

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De 120 a 160 euros por huelga

Muchos de los participantes se han adherido a las cinco huelgas convocadas hasta ahora: "Nos descuentan entre 120 y 160 euros por huelga en función de si trabajas en Primaria o en Secundaria y de la antigüedad", pero han añadido que "nos sumaremos a todas las convocatorias que hagan falta".