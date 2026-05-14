Cientos de profesores se plantean poner un 10 general en 2º de Bachillerato frente a las críticas del Gobierno valenciano

El profesorado de los institutos valencianos cree que el Consell y el president Juanfran Pérez Llorca están distorsionando el sentido de la huelga de profesores y poniendo el foco en el alumnado de segundo de Bachillerato. El jefe del Gobierno ha acusado a los huelguistas de tener como "rehenes" a los jóvenes que se examinan de la EBAU a principios de junio, a pesar de que los servicios mínimos obligan a los docentes a poner las notas en las evaluaciones programadas para la próxima semana, es decir, que ya no se verán afectados como parecía en un primer momento, cuando existió la amenaza de no fijar las calificaciones; y, en caso de aprobar el curso, podrán inscribirse sin problemas para la antes conocida como Selectividad.

Como señal de protesta frente a la Generalitat, está debatiéndose una propuesta en las asambleas comarcales: la de "beneficiar" al alumnado de segundo de Bachillerato otorgándole un 10 generalizado en todas sus asignaturas. Es una idea que está tomando fuerza en algunas comarcas como l'Horta, la Ribera y l'Alcoià, aunque en otras zonas -el Camp de Túria, por ejemplo- no está teniendo tanto apoyo. Según explica un profesor de Alcoi, casi un millar de profesores podrían sumarse a esta iniciativa que, contrariamente a las críticas del Consell, no busca perjudicar al alumnado, sino "reconocer su magnífico rendimiento en la fase final del curso".

Los argumentos a favor son, principalmente, tres. El primero es demostrar que el alumnado no es "rehén" de la huelga como está intentando el Consell con su estrategia para ganarse el favor de las familias. El segundo es generar un desequilibrio de las medias en las universidades valencianas con resultados mucho más favorables que en el resto de autonomías que no está en huelga. Y, por último, dar mejores medias al alumnado de la pública frente a la concertada que "siempre hincha más las medias para beneficiarlos". "Al final, si se pone un 10 a todo el mundo no perjudicas a nadie -, explica este profesor-, solo a quien ya iba a tener esa nota. No es lo mismo que no poner notas o poner un cinco a todos que sí les perjudicaría".

Sin embargo, no todo el profesorado opina igual y son muchos quienes no piensan sumarse a esta propuesta y, además, expresan dudas sobre las consecuencias. Dependerá, por tanto, del criterio de cada profesional poner o no estas calificaciones máximas. "Casi todos los años, se hinchan un poco las notas a final de curso, se redondea al alza -, explica una profesora del Camp de Túria-. La concertada y la privada siempre lo hacen".

Protesta de docentes este miércoles frente al Palau de la Generalitat. / Germán Caballero

¿Es viable?

El profesorado tiene hasta el domingo para poner las notas de segundo de Bachillerato y las evaluaciones se celebrarán entre el lunes y el martes. Los servicios mínimos les obligan a asistir a estas reuniones y establecer las calificaciones, por lo que los docentes deben elegir entre seguir haciendo huelga, perder cerca de 150 euros de sueldo e ir a las reuniones de forma gratuita; o renunciar a hacer la huelga esos dos días para asistir a las clases y evaluaciones. El momento decisivo será la reunión convocada por Conselleria con los sindicatos para hacerles una propuesta integral: "Muchos tomarán la decisión de sumarse a la propuesta o no según lo que ocurra", explica el docente de l'Alcoià. Poner un 10 u otra nota será un criterio individual porque no "está estipulado por los sindicatos o las asambleas".

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¿Podría intervenir la inspección educativa? Según este testimonio, "sería difícil". En primer lugar, porque ningún "padre va a reclamar que su hijo o hija tenga un 10" y no pueden protestar por las notas de otros alumnos. Y, en segundo lugar, sería una tarea "farragosa" que podría dilatarse hasta tres años porque se debería analizar profesor por profesor y alumno por alumno. Levante-EMV le pregunta el modo de justificar ese 10. La respuesta es clara: "Aún estamos corrigiendo exámenes, pueden haber tenido un rendimiento excelente -, comenta-. Además, la nota no es solo por las pruebas, se valoran otros criterios como, por ejemplo, trabajos complementarios o su actitud durante el curso". Sin embargo, otras fuentes aseguran que "es ilegal" y remiten al caso de un profesor asturiano que fue sancionado.