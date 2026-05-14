El juez archiva la querella de los padres de Sandra Peña contra el colegio: "No se activó el protocolo de acoso escolar, pero se tomaron medidas"

La plaza número 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha decidido archivar la querella de los padres de Sandra Peña contra el colegio Irlandesas Loreto sin practicar diligencias. El instructor entiende que aunque el colegio hubiera activado los protocolos pertinentes no habría podido evitar que la menor se quitara finalmente la vida.

El magistrado, por tanto, ha decidido sobreseer provisionalmente las actuaciones sin llevar a cabo más indagaciones. El auto, adelantado por ABC y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, recoge que contra la resolución cabe recurso en el plazo de tres días.

Apoyando la tesis de la Fiscalía de Menores, el magistrado del antiguo Juzgado de Instrucción 7 entiende "que el Colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que esta se quitara la vida. Ello ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor".

Insiste el magistrado en que "faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña. El protocolo de Acoso es indudablemente eficaz pero ello no quiere decir que de haberse adoptado se hubiera obstaculizado la voluntad de la menor de tomar la decisión que tomó", señala.

No se activó el protocolo, pero se tomaron medidas

El instructor resalta que "no consta que se activara el protocolo de acoso escolar pero sí que se adoptaron medidas con separación de las posibles alumnas acosadoras y otras complementarias como designación de personas de referencia en el Centro Escolar y contactos con la psicóloga quien a finales de septiembre apreció una mejoría en la menor".

Cabe recordar que la querella la interpusieron los padres de la menor y se dirigía contra el centro educativo, el director, la tutora de Sandra, la jefa de estudios y la orientadora del Irlandesas Loreto por la comisión de los delitos de homicidio por imprudencia, lesiones psíquicas imprudentes y trato degradante.