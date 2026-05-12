Nuevo baile de cifras de seguimiento de la huelga en la Comunitat Valenciana: Conselleria habla del 32% y los sindicatos del 75%

Más de uno de cada tres docentes secunda la huelga indefinida de la educación pública valenciana en su segunda jornada, según los datos que ha ofrecido la Conselleria de Educación, correspondientes a las 13 horas de hoy. Pero esa cifra es mucho mayor según los cálculos de los sindicatos que la convocan -STEPV, CSIF, UGT y CCOO, mientras que ANPE le da apoyo pero no la convocó- que hablan de un 75% de seguimiento.

Las cifras de Conselleria

En concreto, el porcentaje de seguimiento de la huelga a las 13.00 horas es del 32,11%. Más concretamente, por provincias, sobresale la de Valencia con un seguimiento del 33,72% de los docentes.

En cuanto a Alicante, el seguimiento es este martes a mediodía del 31,73%, y en Castellón esta cifra es del 27,92%.

Las cifras de los sindicatos

Pero en un comunicado conjunto, STEPV, CSIF, UGT y CCOO calculan que el seguimiento de la huelga es del 75% en este segundo día, según la respuesta a encuestas que han realizado en los colegios e institutos. “A falta de muchos centros todavía por contestar, el segundo día de huelga mantiene un porcentaje inédito de seguimiento”, indican.

Y recuerdan que este lunes, la propia Conselleria de Educación “reconoció más de un 50% de seguimiento en una huelga educativa, una situación también inédita, como lo está siendo esta huelga indefinida, que tiene un seguimiento altísimo”.

Valencia. Huelga indefinida y primera manifestación de Educación profesores, alumnos y padres con el apoyo de los principales sindicatos . Colegios Institutos profesorado . La concentración partió de la plaza de San Agustín para acabar en la plaza de la Virgen frente al Palau de la Generalitat VLC / JM LOPEZ / LEV

La causa del descuadre

El seguimiento ofrecido por la Conselleria de Educación ha descendido respecto al de la jornada de ayer, de un 50,12% para toda la Comunitat Valenciana a las 17 horas. Por la mañana del primer día de la huelga indefinida de docentes secundada por los cinco sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Educación Pública -STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT- ya se había dado un conato de guerra de cifras.

Frente a los datos de primera hora ofrecidos por la Conselleria de Educación, que hablaban de un seguimiento de alrededor del 24% a primera hora, y la actualización de mediodía, que cifraba el seguimiento en un 47% para toda la Comunitat Valenciana, los sindicatos coincidían este lunes en considerar que esa cifra era mucho mayor.

Según la representación de los trabajadores, el seguimiento estaba ayer entre el 85 y 95% y superaba en mucho la estimación oficial de Conselleria. El STEPV hablaba de 95% y el CSIF y UGT cifraban el seguimiento general entre el 85 y el 90%

Todos los sindicatos denuncian que los cálculos del departamento que dirige Carmen Ortí cuentan como profesorado que no hace huelga a los docentes en baja por todo tipo de casuísticas, un extremo que no negó este lunes el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

Desde la Conselleria de Educación aseguran que el profesorado de baja médica solo ronda entre el 2 y el 3%, y que ello implicaría una diferencia en el seguimiento de solo entre 2 y 3 docentes por colegio o instituto. Las cifras, decían este lunes, se quedarían casi igual.

Pero las personas que estén en baja por el resto de causas -como liberados sindicales, personas en excedencia, en servicios especiales, comisión de servicios en algún destino diferente a un centro educativo, vacaciones, jubilación parcial u otros tipos de permiso- sí que deben comunicar que están de huelga para que se les contabilice en el seguimiento. Si no, cuentan como que han trabajado, lo que explica en cierta medida esa diferencia de cifras.

Desde STEPV, CSIF, CCOO y UGT reclaman a la Conselleria de Educación la convocatoria “inmediata” de la Mesa Sectorial para negociar una propuesta sobre los temas reivindicados y un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno valenciano “para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado y de atención a nuestro alumnado”.

“Está en manos de la Conselleria convocar a los sindicatos a negociar. No hacerlo significa una falta de voluntad por parte de la Administración de poner fin al conflicto, que ya estaba anunciado desde el mes de octubre, y mantener la huelga indefinida sine die”, concluyen.