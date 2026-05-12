Los centros de Aragón que mantienen las extraescolares avisan: “Hay muchos profesores que tienen miedo y no quieren ir”

Mientras tres nuevos centros educativos de Aragón han decidido suspender las actividades extraescolares en apoyo a los dos profesores del IES Ítaca de Santa Isabel investigados por la muerte del alumno Mario Conesa durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, otros colegios han optado por mantenerlas, al menos hasta final de curso. Los docentes están imputados por un presunto delito de homicidio imprudente, una situación que ha generado inquietud y debate entre el profesorado aragonés. Todos los claustros están mostrando su total solidaridad con ellos y ya han reclamado mayor protección jurídica para el colectivo. También lo han hecho los centros educativos que mantendrán sus agendas hasta el final del presente curso.

Muchos claustros todavía no han tomado una decisión definitiva y siguen valorando qué hacer. Sin embargo, algunos han decidido continuar con las salidas previstas. Es el caso del CPI Valdespartera III y del IES Élaios, aunque ambos reconocen que el debate está abierto y que en septiembre, si no es antes, podrían replantearse la situación en el caso de no recibir un mayor respaldo por parte de la Administración. La decisión de participar en una salida es personal y desde las direcciones de los centros aragoneses no se va a obligar a ningún profesor a acompañar a los menores.

Desde el CPI Valdespartera III explican que el claustro ha acordado mantener las actividades, organizadas y ya pagadas, “por el esfuerzo realizado durante todo el curso y por los alumnos”. Aun así, preparan un escrito de apoyo al IES Ítaca y advierten de que, si no hay una cobertura legal más clara por parte de Educación, podrían dejar de hacer extraescolares el próximo curso.

Eso sí, han decidido cancelar alguna actividad concreta, como un encuentro de juegos en la calle con otro centro. “Ha habido mucho debate. Queremos arropar a los compañeros del Ítaca, pero también pensamos en los chavales”, señalan desde el CPI Valdespartera III.

En el IES Élaios la situación es parecida. El equipo directivo mantiene las excursiones previstas, aunque reconoce que existe “mucha intranquilidad” entre los docentes y dificultades para encontrar profesores dispuestos a acompañar a los alumnos. “Muchos tienen miedo. Hay profesores que directamente dicen que no quieren ir”, explican desde el centro. De hecho, aseguran que en algunas actividades es el propio equipo directivo el que está asumiendo la responsabilidad de acudir “para poder sacar adelante los viajes”.

Uno de los ejemplos es una próxima salida al Pirineo francés con alumnos de primero de ESO, en la que participarán miembros de la dirección ante la falta de voluntarios suficientes.

Los docentes consideran que la Administración debería ofrecer más respaldo jurídico y reforzar las condiciones en las que se realizan este tipo de actividades. Entre las propuestas plantean aumentar el número de profesores acompañantes, reducir ratios o establecer protocolos más claros para delimitar responsabilidades.

“Lo hacemos de forma altruista y la responsabilidad es enorme. Necesitamos sentirnos más protegidos”, apuntan. También recuerdan que en muchos viajes participan alumnos de 16 o 17 años y que es imposible controlar cada movimiento durante las 24 horas del día.

Más claustros extraordinarios

El debate sigue abierto en numerosos centros. Algunos estudian convocar claustros extraordinarios para decidir qué hacer, mientras otros prefieren dejar la decisión en manos de cada departamento o de los profesores que organicen las actividades. “En nuestro centro queremos realizar un claustro extraordinario, pero no queremos que sea vinculante”, exponen desde el IES Élaios.

En este sentido, recuerdan que cada año se producen cambios de profesores: “Lo que se decida este año no debería condicionar lo que pase el que viene. Lo mejor sería analizar la situación en el comienzo escolar y tomar una decisión”, añaden.

En medio de esta situación, lo que sí parece seguro es que, mientras no exista un paraguas jurídico, la continuidad de las extraescolares estará en el aire, por mucho que haya docentes “que sí quieran ir a las excursiones”.

En este sentido, muchos educadores insisten en que las extraescolares son importantes para el alumnado y lamentan que esta situación pueda acabar perjudicando a los estudiantes. “Al final, todo esto se hace por ellos”, terminan desde uno de los institutos afectados por el debate.