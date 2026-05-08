Una formación clave para responder a las exigencias del entorno asistencial

En un contexto donde las emergencias extrahospitalarias se han convertido en uno de los entornos asistenciales más complejos del sistema sanitario, la formación de los profesionales adquiere un papel clave. La atención sanitaria ya no consiste únicamente en responder a una situación crítica, sino que implica gestionar escenarios de alta complejidad, coordinar equipos multidisciplinares y tomar decisiones en entornos de incertidumbre y mucha presión.

El equipo médico debe ser capaz de integrar la gestión operativa de los recursos, la comunicación con diferentes dispositivos y la coordinación con otros servicios del sistema sanitario y de protección civil. En este escenario, el Máster en Asistencia y Gestión en las Emergencias Extrahospitalarias de Sant Joan de Déu ofrece una propuesta formativa orientada a dar respuesta a estas nuevas necesidades.

Una propuesta diferencial

Este programa universitario destaca por ser el único máster oficial centrado específicamente en la asistencia y la gestión integral de las emergencias fuera del ámbito hospitalario. Su enfoque combina el conocimiento clínico con la capacidad organizativa, formando profesionales capaces no solo de intervenir en situaciones críticas, sino también de liderar equipos y coordinar recursos en contextos de alta presión.

La realidad de las emergencias extrahospitalarias exige perfiles muy variados. Desde la atención a accidentes de tráfico o catástrofes naturales hasta la respuesta ante crisis sanitarias o situaciones de múltiples víctimas. En todas ellas, los profesionales deben actuar con precisión, rapidez y criterio.

El plan de estudios del máster combina entrenamiento práctico, desarrollo de competencias no técnicas y práctica basada en la evidencia. Precisamente, uno de los ejes centrales del programa es el aprendizaje práctico. La formación se apoya en simulaciones clínicas avanzadas, trabajo con casos reales, simulacros operativos y experiencias formativas en entornos complejos que reproducen la realidad profesional. El objetivo no es solo transmitir conocimiento, sino desarrollar la capacidad de intervenir con criterio, gestionar la presión, coordinar a los profesionales y actuar con autonomía en contextos de incertidumbre.

Estudiantes realizando simulacros de atención de emergencia en el exterior. / Campus Docent Sant Joan de Déu

Profesorado y entorno profesional

La dirección del máster corre a cargo de la doctora Lorena Molina y el doctor Francesc Carmona, profesionales con una trayectoria académica consolidada y experiencia directa en el ámbito asistencial y de gestión en emergencias. La coordinación cuenta con Jaime Carballedo, que asegura la integración operativa del programa y la coherencia entre formación, práctica y entorno profesional.

El máster incorpora una visión multidisciplinar que refleja la realidad del ámbito extrahospitalario. Profesionales en activo de distintas áreas -sanitaria, logística, protección civil o gestión de emergencias- colaboran en la docencia, aportando una perspectiva global que enriquece el aprendizaje y prepara al estudiante para trabajar en entornos interprofesionales. Asimismo, el programa cuenta con especialistas en áreas de alta complejidad como la gestión de pacientes en ECMO, las emergencias en salud mental, la atención obstétrica y pediátrica en entorno extrahospitalario o el manejo del paciente quemado y del dolor.

El máster mantiene una fuerte conexión con la realidad profesional. Está vinculado con servicios de emergencia, entidades e instituciones del sector, lo que facilita una formación alineada con las necesidades actuales del sistema de emergencias. Esta relación directa con el entorno profesional no solo enriquece el aprendizaje, sino que también abre oportunidades de desarrollo y especialización para los estudiantes.

Mayor responsabilidad clínica

El Máster Universitario en Asistencia y Gestión en las Emergencias Extrahospitalarias prepara profesionales para asumir funciones de mayor responsabilidad dentro del sistema de emergencias, tanto en el ámbito asistencial como en la coordinación operativa, la gestión de dispositivos y la mejora de procesos. Con una oferta de 30 plazas, la docencia se iniciará en octubre de 2026 y finalizará en enero de 2028. El precio es de 90 euros por crédito ECTS, más las tasas académicas. La formación está dirigida, principalmente, a graduados en Enfermería o Medicina y, en caso de que la demanda supere el número de plazas disponibles, la selección se basará en criterios como el expediente académico, la formación adicional o la experiencia profesional, entre otros.

Formarse y adquirir estas competencias permite evolucionar hacia un perfil con mayor capacidad de decisión, liderazgo y criterio estratégico en entornos de alta exigencia. Prepararse para actuar con solvencia en esos momentos es, sin duda, uno de los mayores retos y responsabilidades en el ámbito sanitario de la actualidad.