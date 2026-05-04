Sentencia de 2022
El Supremo confirma la retirada del concierto educativo a una escuela catalana que segrega por sexo
EP
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso del Colegio Viaró de Sant Cugat del Vallés (Barcelona) contra una sentencia de 2022 que avala la decisión de la Generalitat de denegar el concierto educativo de la ESO para los cursos 2022-23, 2023-24, 2024-25 y 2025-26 por segregación por sexo.
En su resolución, el TS rechaza el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que desestimó un anterior recurso contra la decisión de la Generalitat, al entender que el centro docente no cumplía los requisitos de la Ley Orgánica de Educación (LOE), modificada en 2020 (LOMLOE), al seguir la modalidad de segregación o diferenciación por sexos.
El Supremo basa la inadmisión en la no apreciación de interés casacional objetivo para formación de jurisprudencia en los recursos y recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha confirmado que la exclusión de los centros de educación diferenciada del régimen de conciertos resulta conforme a la Carta Magna. Así, tras la reforma de la LOE, "los centros que segregan por sexos no pueden renovar los conciertos educativos, y ello no vulnera ningún derecho de los alumnos, pues el concierto no es un derecho subjetivo sino una potestad reglada sujeta al cumplimiento de requisitos", indica el tribunal.
El colegio alegó que se vulneraba la Constitución "al privar a los alumnos del concierto aplicando una norma no aprobada con mayoría reforzada, pese a regular materia reservada a ley orgánica".
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